Wennigsen

Auch wenn die Wennigser in der Corona-Krise nicht zusammenrücken dürfen, halten sie zusammen: In der Gemeinde entstehen zu Beginn der Corona-Krise zahlreiche Hilfsangebote, Vereine und Kulturschaffende entwickeln kreative Ideen, damit das Leben im Ort nicht zum totalen Stillstand kommt.

Das soziale Leben kommt im Frühjahr durch die Corona-Pandemie fast zum Stillstand, vor allem ältere Menschen und andere, die alleine leben, leiden in dieser Zeit besonders unter Einsamkeit. Für eben diese hat sich die Marien-Petri-Gemeinde etwas einfallen lassen: eine Nummer gegen Kummer. Pastorin Mandy Stark, Äbtissin Mareile Preuschhof und Pastor Carsten Wedemeyer sind täglich erreichbar für all diejenigen, die gerne telefonieren wollen, um sich nicht so alleine zu fühlen. Und auch die jungen Wennigser wollen ihren Mitmenschen helfen und starten einen Einkaufsservice – um nur ein paar der tollen Hilfsangebote in der Gemeinde zu nennen.

Wennigser organisieren Kultur

Auch kulturell geht es nach dem Lockdown in Wennigsen schnell weiter. Damit das auch in Zeiten der Corona-Krise funktioniert, werden die Wennigser kreativ. Die ersten, die wieder Livekonzerte in die Ortsteile bringen, sind im April Cyril Krueger und Marcel Szot mit ihren Bordsteinkonzerten. Auch eine Gruppe engagierter Wennigser stellt ein buntes Programm rund um die Friedhofskapelle zusammen, das im Sommer starten kann – unter freiem Himmel und mit genügend Abstand. Eine ganz besondere Konzert-Tour organisiert Henrik Heüveldop: Der Wennigser holt im August Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble in die Wennigser Ortsteile Bredenbeck, Evestorf und Wennigser Mark, live und umsonst. Und im September lockt das erste Treckerkonzert in der Gemeinde rund 250 Besucher nach Degersen.

Restaurant Josephs muss schließen

Doch nicht alles läuft in der Gemeinde so rosig: Nach sieben Corona-Infektionen an der Kooperativen Gesamtschule Wennigsen muss das Gesundheitsamt mitten in den Herbstferien auf dem Schulgelände eine mobile Teststrecke aufbauen – rund 170 Schüler und Lehrer werden getestet.

Zu den Opfern der Corona-Krise gehört das Josephs in Bredenbeck. Ende Februar noch wurde es bei der „Nacht der Gastronomie“ als bestes Restaurant ausgezeichnet. Im Sommer steht dann fest: Das Josephs ist Geschichte. Wegen der Corona-Krise muss das Restaurant für immer schließen.

Auch politisch kommt Wennigsen (fast) zum Stillstand. Das politische Leben in Wennigsen liegt zunächst von März bis Ende Juni auf Eis. Dann können zumindest ein paar Rats- und Ausschusssitzungen stattfinden, bevor im November beschlossen wird, alle Sitzungen mit Ausnahme eines Finanzausschusses bis Januar 2021 auszusetzen.

Von Lisa Malecha