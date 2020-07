Bredenbeck

Es sind persönliche Grußbotschaften und Solidaritätsbekundungen, aber auch bunte Wunschzettel mit viel Zuspruch und einfallsreich gestalteten Piktogrammen, die mehr als 60 Kinder und Erwachsenen an die Eingangstür des noch leeren Ladens geklebt haben: In Bredenbeck steigt die Vorfreude auf die geplante Eisdiele an der Deisterstraße. Zwar ist die Eröffnung unter anderem wegen Problemen mit den Genehmigungen und einer möglichen Lärmbelästigung vorerst verschoben worden. Doch die Einwohner geben ihre Hoffnung nicht auf, bald eine Eisdiele im Dorf zu haben. Das zeigen auch die Botschaften an der Ladentür ablesen: „Wir freuen uns auf leckeres Eis" und „Bredenbeck braucht eine Eisdiele“ ist dort zu lesen.

Geschäftsleute beobachten zunehmende Zettelflut

„Für den Nachmittag hat der Kindergarten noch einen weiteren Schwung selbst gebastelter Botschaften angekündigt", sagt Matthias Rehburg, Inhaber und Betreiber eines benachbarten Schreibwarenladens. Er hat von seinem Geschäft aus beobachtet, wie die Zahl der Zettel gewachsen ist. „Am vergangenen Sonntag klebte der erste Zettel an der Scheibe, dann kamen immer mehr dazu", sagt der Geschäftsmann.

Matthias Rehburg aus dem benachbarten Schreibwarengeschäft und Fußpflegerin Anke Gödde schauen sich die Zettel an der Ladentür der geplanten Eisdiele neben ihren Geschäften an. Quelle: Ingo Rodriguez

Einen selbst gemalten Gruß hat auch die unmittelbare Nachbarin der künftigen Eisdiele angebracht. Die Fußpflegerin Anke Gödde wünscht sich wie Rehburg eine baldige Eröffnung der Eisdiele. „Wir hoffen, dass dieses Projekt nicht am Ende noch scheitert und stattdessen zeitnah umgesetzt wird“, sagt Rehburg. Er weiß: Die Eröffnung der Eisdiele könnte möglicherweise am Widerstand der Eigentümergemeinschaft des Gebäudes scheitern – weil wegen einer geplanten Außengastronomie vor dem Laden mit einem steigenden Lärmpegel zu rechnen ist.

Makler will Probleme wegen steigenden Lärmpegels lösen

An den gläsernen Eingangstüren hängen selbst gestaltete Botschaften. Quelle: Ingo Rodriguez

Das hatte kürzlich auch der Projektentwickler und Immobilienmakler Christian Haletzki mitgeteilt und den ursprünglich angepeilten Starttermin am 15. Juli abgesagt. Für die inzwischen abgetrennten Ladenräume des ehemaligen NP-Einkaufsmarktes wartet der Makler noch auf eine Genehmigung für eine Nutzungsänderung. Als Betreiber des Cafés steht Francesco Lo Cacciato bereit, langjähriger Chef einer Eisdiele in Hannover-Linden. Die Sorgen der Anwohner wegen möglicher Lärmbelästigungen will Haletzki nun zeitnah in Gesprächen und mit technischen Lösungen zerstreuen. Sein Wunsch sei es, möglichst noch im Sommer mit dem Betrieb des Eiscafés zu beginnen, teilte er kürzlich mit.

Von Ingo Rodriguez