Wennigsen

Auf dem Hof der Grundschule Wennigsen hat SPD-Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann bei der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD die Parteimitglieder auf den Kommunalwahlkampf eingestimmt, der nun in Wennigsen Fahrt aufnimmt. Klokemann berichtete in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender auch aus der Ratsarbeit.

Derzeit befinden sich die Planungen für das Neubaugebiet im Kleinen Lutterfeld am Wennigser Friedhof in der politischen Abstimmung. „Wir setzen uns mit Nachdruck für den Bau bezahlbarer und barrierefreier Mietwohnungen ein“, sagte Klokemann. Eine weitere aktuelle Initiative für mehr Sicherheit, insbesondere für Schulkinder und alte Menschen, auf der stark befahrenen Märker Ortsdurchfahrt werde die SPD-Fraktion dem Gemeinderat vorlegen, kündigte er an. Klokemann ging auch auf den Sachstand zum Bau der Mensa in der Sophie-Scholl-Gesamtschule ein.

SPD begrüßt neue Mitglieder

Der Ortsvereinsvorsitzende Jonas Farwig konnte zwei jneue Mitglieder begrüßen. „Wir freuen uns sehr, dass sich immer mehr junge Menschen für unsere Partei interessieren“, sagte Farwig, „So können wir unsere Arbeit langfristig gut aufstellen und optimistisch in die Zukunft blicken.“

Zudem überraschten die SPD-Mitglieder ihren Vorsitzenden mit einem kulinarischen Korb als Dankeschön für die Mühen der letzten Monate, die durch Corona entstanden sind. Aktuelle überörtliche Themen steuerte die SPD-Unterbezirksvorsitzende Claudia Schüßler bei.

Von Lisa Malecha