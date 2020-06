SPD fordert Wiedereröffnung der Kasse in der Wennigser Sparkassenfiliale

Wennigsen

Die Sparkasse Hannover hat die Dienstleistungen in ihrer Filiale in Wennigsen eingeschränkt und die Kasse geschlossen. Die SPD-Fraktion will das nicht akzeptieren und hat eine entsprechende Resolution bei der Gemeinde eingereicht. Die Sozialdemokraten wollen das Thema in der nächsten Ratssitzung diskutieren.

Seit Montag, 8. Juni, wurden zwar sämtliche Schalter im Zuge der Corona-Lockerungen wieder geöffnet und Kunden müssen für persönliche Beratungen keine Termine mehr vereinbaren. Allerdings wurde die Kasse nicht wieder geöffnet, was vor allem ältere Wennigser monieren.

SPD fordert umgehende Wiedereröffnung der Filiale

Das stößt auch bei der Wennigser SPD auf Unverständnis. Sie fordert, dass der Kassenbereich des Geldinstituts an der Hauptstraße umgehend wiedereröffnet werden soll. Ein- und Auszahlungen sollten nicht nur an den Automaten, sondern von Mensch zu Mensch möglich sein. Dafür brauche es jedoch einen mit Mitarbeitern besetzten Schalter. „Dieser Service ist Bestandteil der Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger und gehört zum Angebot der Sparkasse, die sich in der Region Hannover in öffentlicher Hand befindet“, heißt es in dem Papier. Die Kommunikation der Sparkasse Hannover mit ihren Kunden müsse daher verbessert werden, findet die SPD.

SPD befürchtet Schließung der gesamten Filiale

Wegen des Wegfalls des Kassengeschäfts in der Sparkasse, befürchtet die SPD sogar die Schließung der örtlichen Sparkassenfiliale in absehbarer Zeit und kritisiert die Vorgehensweise des Geldinstituts. „Einfach von heute auf morgen ohne Ankündigung und Rücksprache die Kasse zu schließen ist kein guter Stil. Das können wir gerade für ältere Mitbürgerinnen und -bürger nicht akzeptieren“, sagt der Fraktionsvorsitzende Ingo Klokemann.

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Hannelore Nimmrich kritisiert das Vorgehen des Geldinstituts scharf. Sie hatte bereits gefordert, dass die Sparkasse in der Sitzung des Finanzausschusses am Montag, 6. Juli, die in der Turnhalle der KGS stattfinden soll, ihre Pläne erläutert. Die Kasse solle wenigstens noch zehn bis 15 Jahre aufrecht erhalten bleiben, findet die SPD-Ratsfrau. Gerade die ältere Generation müsse versorgt werden, die sich mit Geldautomaten und Online-Banking nicht auskenne. „Woher wissen wir denn, dass die Sparkasse im nächsten Jahr nicht ganz schließt?“, gibt Klokemann zu bedenken. Die Fraktion befürchte einen Rückzug auf Raten. Auch der Vorsitzende der Wennigser SPD, Jonas Farwig, meint, dass von dem Versprechen von kompetenter Beratung, dass die Sparkasse auf ihrer Homepage gebe, in Wennigsen nichts zu spüren sei.

