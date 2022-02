Bredenbeck

An der Bredenbecker Grundschule stehen umfassende Sanierungsarbeiten an. Wie das Gebäude am Ende aussehen soll, entscheiden die Architektinnen in diesem Fall nicht alleine: In einem zweitägigen Workshop durften die Grundschülerinnen und -schüler am vergangenen Donnerstag und Freitag selbst Ideen für ihre Schule entwickeln.

Dabei ging es vor allem um die Inneneinrichtung, erklärt Innenarchitektin Tanja Remke. Die formalen und baulichen Fragen seien natürlich bereits geklärt. Welche Farbe haben die Wände, wie sollen Freiflächen genutzt werden und wo sollen Sitzgelegenheiten stehen? Auf diese Entscheidungen könnten die Kinder nun aber aktiv Einfluss nehmen.

Kinder sollen Atmosphäre bewerten

27 Grundschülerinnen und Grundschüler basteln in kleinen Holzkisten ihren Traumraum. Quelle: Finn Bachmann

Dazu hat Remke mit ihrer Kollegin Lena Dohrmann zunächst ein Experiment gemacht. Mit Musik und Filmen haben sie den Kindern bestimmte Atmosphären und Gefühle vorgestellt. Diese haben die Mädchen und Jungen im Anschluss mit lachenden oder traurigen Smileys bewertet. Am nächsten Tag wurde es dann konkreter. In schuhkartongroßen Holzboxen durfte jedes Kind seinen eigenen Raum basteln. Dabei erhielten die Schülerinnen und Schüler Unterstützung aus der Elternschaft: Ein Schreiner bereitete die Kisten für alle 27 Kinder vor. Sehr zur Freude von Schulleiterin Tatjana Seidensticker. „Es ist toll, dass alle an einem Strang ziehen“, lobt sie.

Mit Grundschülern hatte Architektin Remke bisher nicht gearbeitet. Am Anfang sei sie deswegen angespannt gewesen, erzählt sie. Das Engagement der Grundschüler habe sie aber schnell überzeugt. „Wir sind total berührt“, bekräftigt Remke.

„Das sind die Experten hier“

Die Nutzerinnen und Nutzer eines größeren Gebäudes in die Planung mit einzubeziehen, sei in der Branche noch nicht sehr weit verbreitet – für ihr Architekturbüro inzwischen aber der Standard. So sei es viel einfacher, zu erfassen, welche Umbauten nötig seien. „Das sind die Experten hier“, findet Remke. Die Arbeit in der Schule habe ihr einen Einblick in den Alltag der Kinder gegeben. „Wir verstehen so viel besser, was die Kinder brauchen“, erklärt Remke das Projekt.

Der Raum von Viertklässlerin Emma ist in den Wolken. Quelle: Finn Bachmann

Eine breite Beteiligung an Sanierungsarbeiten biete noch einen weiteren Vorteil: Transparenz und Kommunikation sorge für Verständnis für Unannehmlichkeiten, die die Bauarbeiten auslösen können, sagt Remke. „Alle wissen, wofür hier gearbeitet wird.“

Die Grundschulkinder arbeiteten in ihren Modellen derweil nicht nur an Plänen für die Schule. So hat Emma einen Raum im Himmel gebaut. Die Viertklässlerin findet Wolken interessant – und rätselt gerne, welche Figuren man in ihnen sehen kann. Mit Kreativität könne man sogar Tiere wie ein Krokodil am Himmel erkennen, sagte sie.

Das Architektinnenteam: Lena Dohrmann (von rechts), Tanja Remke und Praktikantin Larysa Grynchyshyn. Quelle: Finn Bachmann

Ian hat in seinem Zimmer auch an Nützliches im Alltag gedacht, beispielsweise im Fußboden eingebaute Lampen. Und wer sorgfältig sucht, findet in seinem Raum sogar eine versteckte Schatzkiste.

Von Finn Bachmann