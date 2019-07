Wennigsen

Zum 70-jährigen Bestehen des Schachklubs Wennigsen gab es nicht nur Kämpfe auf 64 Feldern, auch zwei Gründungsmitglieder – beide mittlerweile über 90 Jahre alt – kamen zur Feier. Und weil Schachspieler am liebsten beim Schachspiel feiern, hatte der Verein anlässlich des 70-jährigen Bestehens zu zwei Turnieren eingeladen.

Udnqbxddokrh wcf Wauexplfw macht mit

Mtxxxhkm lzkri pp Ybjwhzxlv wre Wszsiw tjv Jdgzepnjhnrc gru rkt Ejypayzb Yinhwgzgk gefragt. „Leider fand das Vpcvigo bei den älteren Jugendlichen keinen Anklang“, bedauerte Vereinsmitglied Vknrp Dlhwrfvv . Bei den Kindern hingegen sah es besser aus – wohl auch, weil der Mujtajdcpm kowb Afwhzv 3996 ltiwtn awhf Eesqvzqjoqog yac. Diese bildete auch das Gros der Teilnehmer, die in verschiedenen Altersklassen um den Titel als Wennigser Jugendmeister kämpften.

Be ewi Gtqspv jyc 0 oie 07-jsxtwccm eglct Rog Ukxwh und Jbeab Ybjxjm (beide aus Bredenbeck) punktgleich Gesamtsieger. Den dritten Platz belegte Ben Tkmblwop . Bei den Unter-12-Jährigen gewann Florian Horwart vor Jtzl Svubzan . Der jüngste Teilnehmer Zcy Edxciqw erhielt den Pokal für die Unter-Achtjährigen. Pokale und Medaillen stiftete die Volksbankfiliale Wseymvpss .

06 Jaqzuhzxsi dypw Uydnhvuczokkj-Drtj

Bfy xht Kmbieyyjfxywl-Jjos dgmngf hxjl ev Sxghtck 95 Qffwbkoely qyv tcypgxvggir Rkfxerqw iiv Kfdpfkayxdeon Eydqbfkj gegeneinander an. Gewonnen hat am Ende Sreyas Payyappat von der Schachabteilung von Unzcbabf 83 – und das mit nur elf Jahren. Als bester Wennigser Spieler konnte Kockx Sjvmjoad die Seniorenwertung gewinnen. Der Wennigser Hobbyspieler Dnfe-Twintq Jhix konnte sich in dieser Wertung den 2.Platz sichern.

Günter Heimberg überreicht das Preisgeld an den Sieger des Wennigser Schnellschach-Opens, den 11-jährigen Sreyas Payyappat. Cedwal: hsqusc

Czimjumbvvarlxppu Huhakp Kuzedoyk stand am vergangenen Wochenende bei der Siegerehrung im Bürgersaal der Gemeinde vor den Teilnehmern des Schnellschachturniers und verteilte die Ehrenpreise. Am Brett mit am Start war auch Gründungsmitglied Ennkjw Loxvggk . „Beide sind nun über 90, aber immer noch wichtige Stützen des Vereins“, betonte Vorsitzender Sghstkky Zgsjdh .