Seltene Kombination: Klassik mit Tuba und Posaune im Klostersaal

Wennigsen

Klassik, die in dieser Form nur selten zu hören ist, präsentiert der Kulturkreis Kloster am Sonntag, 24. Oktober. Um 17 und 19 Uhr stehen im Klostersaal zwei Bläserkonzerte mit Posaune und Tuba auf dem Programm – „eine sensationelle Kombination“, verspricht Christa Grünreich vom Kulturkreis. Polina Tarasenko und Péter Lajos Kánya spielen Werke von Bach bis Ravel.

Virtuose an der Tuba: Péter Lajos Kánya Quelle: Veranstalter

Bereits im Alter von fünf Jahren hat Tarasenko ihre musikalische Ausbildung begonnen. Zunächst mit Schlagzeug, dann mit Saxofon, Trompete und schließlich Posaune. Sie studierte an der Gnessin-Spezialschule für Musik in Moskau Posaune mit den Nebenfächern Saxofon, Trompete, Komposition, Klavier und Orgel. Mittlerweile studiert sie in Hannover bei Jonas Bylund, einem der angesehensten Posaunenlehrer Europas. Tarasenko ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe in Italien, Frankreich, Deutschland und den USA. Wegen ihrer außergewöhnlichen Begabung ist sie zudem Stipendiatin verschiedener Wettbewerbe.

Péter Lajos Kánya hat im Alter von zehn Jahren die Tuba für sich entdeckt. In seiner Heimat Ungarn mit mehreren Preisen ausgezeichnet, studierte er seit 2016 in Hannover an der musikalischen Hochschule in der Klasse von Tubameister Jens Bjørn-Larsen. Der 27-Jährige spielte unter anderem bereits im Staatstheater Hannover, dem Theater Bremen und mit der NDR Radiophilharmonie Hannover. Beim Deutschen Musikwettbewerb wurde er 2019 mit einem Stipendium ausgezeichnet – verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler. 2020 erhielt er den Sonderpreis des Deutschen Tubaforums und den ersten Preis der Geneva International Tuba Competition in Genf.

Vorverkauf gestartet

In Wennigsen spielen Tarasenko und Kánya Werke großer Komponisten. Das Repertoire reicht von Bach über Händel bis Ravel. Karten gibt es online unter www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (05108) 1298, bei Buchfink in Ronnenberg, Telefon (05109) 516850, oder an der Abendkasse. Der Preis beträgt 25 Euro, für Familien, Schüler und Studierende gibt es Ermäßigungen. Es gilt die 3-G-Regel.

Von André Pichiri