Kai W. (30) war in der Wennigser Kita „Vogelnest“ voll akzeptiert. Bis der sexuelle Missbrauch von Jungen bekannt wurde. Nur kämpft er vor dem Landgericht um eine Bewährungsstrafe. Die wichtigste Lektion hat er nicht gelernt.

Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs in Wennigser Kita vor Gericht

Landgericht - Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs in Wennigser Kita vor Gericht

Landgericht - Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs in Wennigser Kita vor Gericht