Wennigsen

Die Region Hannover hat am Mittwoch angekündigt, ein Böllerververbot zu erlassen, und auch in Wennigsen soll es einen Bereich geben, in dem Böllern verboten ist. Die Gemeinde Wennigsen hat der Regionsverwaltung den Bereich rund um den Bahnhof Wennigsen gemeldet.

Region will Anbahnung von Menschenmengen verhindern

Die Regionsverwaltung bereitet eine sogenannte Allgemeinverfügung vor, in der etliche Straßen und Plätze in der gesamten Region und in der Stadt Hannover benannt werden, auf denen Feuerwerk untersagt ist. Damit will die Region verhindern, dass sich in der Silvesternacht Menschenansammlungen bilden und die Infektionen mit dem Coronavirus weiter in die Höhe schnellen.

Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) hatte am Mittwoch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das ein generelles Böllerverbot außer Kraft gesetzt hatte, scharf kritisiert. Er halte die Entscheidung des Gericht für „nachhaltig falsch“: „Sie ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die versuchen, in Krankenhäusern und andernorts die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.“ Zuvor hatten sich die Krankenhäuser in der Region mit einem eindringlichen Appell für ein Böllerverbot an die Region gewandt. Auch die Stadt Hannover hat bereits eine konkrete Liste der Straßen für das Böllerverbot erstellt.

Von Lisa Malecha