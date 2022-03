So wollen die Grünen in der Gemeinde Wennigsen Wasser einsparen

Wennigsen

Anlässlich des Weltwassertags, der in dieser Woche stattfand, warnen die Grünen in Wennigsen vor einer drohenden Grundwasserknappheit in weiten Teilen Deutschlands. „Die Versorgung der Städte und Gemeinden mit Grund- und Trinkwasser wird in den kommenden Jahren eine große Herausforderung, das gilt auch für Wennigsen“, sagt Ratsfraktionsmitglied Angelika Schwarzer-Riemer. Der Ortsverband fordert daher die Erarbeitung eines Wassermanagements für die Gemeinde.

Konkret geht es den Grünen unter anderem um einen Stufenplan zur Einsparung bei Wasserengpässen. Im Wassermanagement soll außerdem das Auffangen, die Nutzung und Versickerung von anfallendem Regenwasser auf Grundstücken analysiert und optimiert werden. „Das Wasser soll im Kreislauf belassen und eine nachhaltige, dezentrale Wasserwirtschaft gefördert werden“, so Schwarzer-Riemer.

Zu viele Schottergärten und versiegelte Flächen

Weiterhin bräuchten Bäche in der Gemeinde mehr Raum, damit möglichst viel Wasser im Gebiet bleibt, statt auf kürzestem Weg abzulaufen. Zudem beklagen sie Grünen, dass es auf Grundstücken zu viele versiegelte Flächen oder Schottergärten gibt.

Auch in der Landwirtschaft sieht die Partei Potenzial. „Landwirte sollten prüfen, ob Drainagen in Äckern unter heutigen Bedingungen nicht mehr schaden als nützen“, erklärt Schwarzer-Riemer. Der Wasserüberschuss in Regenzeiten sollte im Boden gespeichert und nicht abgeführt werden.

Evestorfer Kläranlage spielt wichtige Rolle

Der Ortsverband befürwortet auch eine finanzielle Unterstützung von Wassersparmaßnahmen durch die Wasserversorger. Dem Ausbau und der Modernisierung der Kläranlage in Evestorf komme ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Abwasseraufbereitung zu.

„Auch in diesem Jahr werden wir uns wahrscheinlich wieder auf einen trockenen Sommer einstellen müssen. Deswegen ist es wichtig, mehr Augenmerk auf den eigenen Wasserverbrauch zu legen und dort Wasser zu sparen, wo es möglich ist“, betont die Grünen-Ratsfrau. Den eigenen Pool inmitten einer Trockenperiode zu befüllen oder den Rasen zu sprengen, sei nicht der richtige Weg. Deswegen sei es wichtig, nicht nur am Weltwassertag auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Schwarzer-Riemer: „Die Situation wird sich in den kommenden Jahren immer weiter verschärfen. Deswegen müssen wir alle unseren Beitrag zum Wassersparen leisten.“