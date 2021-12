Sorsum

Die kleine Ortschaft Sorsum hat einen neuen Ortsbürgermeister: In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates wurde Bernd Rother am Donnerstagabend einstimmig an die Spitze des Gremiums gewählt. Rother folgt auf Thomas Butterbrodt (SPD), der nach fünf Jahren im Amt nicht erneut für ein Mandat im Ortsrat kandidiert hatte.

Die meisten Wählerstimmen

Bernd Rother war seit 2016 als stellvertretender Ortsbürgermeister in Sorsum tätig und zog bei der jüngsten Kommunalwahl im September mit dem größten Stimmenanteil (259) erneut in den Ortsrat ein. „Eigentlich wollte ich nicht Ortsbürgermeister werden und lieber als Stellvertreter weitermachen. Aber dem Wählerwillen kann ich mich nicht entziehen. Also mache ich es jetzt“, sagte Rother nach der Wahl am Donnerstag.

Zur neuen stellvertretenden Ortsbürgermeisterin wurde Claudia Nolting (SPD) gewählt. Sie bildet gemeinsam mit Renate Bury-Uhlendorf und Bernd Rother eine Fraktion im Ortsrat. Zwar gehören Bury-Uhlendorf und Rother keiner Partei an, kandidierten aber auf der SPD-Wahlliste. Als Einzelbewerber zog Thomas Haubrich neu in den Ortsrat ein.

Außer Thomas Butterbrodt scheidet auch Jan Hendrik Schönfeld nach fünf Jahren aus dem Ortsrat aus, weil er auf eine Wiederwahl verzichtet hatte. Somit gehören dem Gremium künftig nur noch vier Mitglieder an, der fünfte Sitz im Ortsrat bleibt unbesetzt. Trotz aller Bemühungen im Vorfeld der Kommunalwahl sei es nicht gelungen, mehr Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen. „wir werden auch mit vier Leuten gute Arbeit für unserer Ort leisten“, betonte der neue Ortsbürgermeister Bernd Rother.

Bauplanung ein wichtiges Thema

Als eines der wichtigen Themen bezeichnete Rother die Neubauplanungen einer Firma aus Hildesheim auf der sogenannten Schafwiese an der Weetzener Straße. Ein gültiger Bebauungsplan von 1993 sieht diese Grünfläche für eine Wohnbebauung vor. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass eine Firma aus Hildesheim dort neuen Wohnraum schaffen will. Erste Planungen sahen unter anderem ein Mehrfamilienhaus mit rund neun Wohnungen und Einfamilienhäuser vor.

„Es ist ganz klar: Eine neue Bebauung an dieser Stelle muss in die dörfliche Struktur und ins Ortsbild passen“, sagte der Ortsbürgermeister. Ein baulicher Fremdkörper dürfe dort nicht entstehen. Allerdings sei der aktuelle Planungsstand für dieses Vorhaben derzeit nicht bekannt.

Ortsrat für Tempomessungen

Ein weiteres wichtiges Thema für den neuen Ortsrat sei die Verkehrssituation in Sorsum. Viele Autofahrer seien zu schnell auf der Ortsdurchfahrt unterwegs und stellten für Fußgänger und Fahrradfahrer eine potenzielle Gefährdung dar. „Das gilt insbesondere für ältere Menschen sowie für die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Schulweg“, sagt Rother.

Einstimmig sprach sich der Ortsrat Sorsum dafür aus, einen Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion zu unterstützen. In diesem Antrag wird die Wennigser Verwaltung dazu aufgefordert, an besonders stark befahrenen Einfall-und Durchfahrtsstraßen im gesamten Gemeindegebiet verstärkt den Verkehr zu überwachen und Verkehrsmessungen durchzuführen. Mehr Tempomessungen seien auch in Sorsum sinnvoll.

Von Frank Hermann