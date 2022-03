Sorsum

Ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz: Der Ortsrat Sorsum hat auf Initiative von Thomas Haubrich eine professionelle Nisthilfe für Wildbienen am Weg zwischen Mühlbach und Kleingartenkolonie aufstellen lassen. Die neue Nisthilfe, handgefertigt von den Fachleuten Manuela und Thomas Roth aus Langerwehe, ergänzt an dieser Stelle ein altes Insektenhotel von 2011.

Eine zentrale Aufgabe

„Artenschutz ist Klimaschutz. Und der Klimaschutz ist eine zentrale kommunale Aufgabe. Auch als kleiner Ort können wir sehr viel tun“, sagt Ortsratsmitglied Thomas Haubrich, ehrenamtlicher Wespen-und Hornissenberater für die Region Hannover. Darum habe er vor wenigen Wochen die Nisthilfe im Ortsrat beantragt – und ein einstimmiges Ja für die Finanzierung des mehrere Hundert Euro teuren Projektes erhalten.

Artenschutz: Die neue Nisthilfe verfügt über 1400 Nistgänge mit bis zu 8400 Brutzellen für Wildbienen. Quelle: Frank Hermann

Experte Thomas Roth fertigte den Rahmen der Nisthilfe aus verschiedenen Hölzern wie zum Beispiel Lärche, Douglasie, Eiche und Kiefer. Im Innern des Kastens montierte Roth unter andrem einen großen Niststein, der sich im Sonnenlicht aufwärmt. Weiteren Unterschlupf bieten abgelagerte Rund- und Kanthölzer in verschiedenen Größen aus Douglasie, Eiche, Ahorn, Kirschbaum und Esche.

Laut Roth enthält der Kasten somit rund 1400 Nistgänge mit einem Durchmesser von zwei bis zehn Millimetern für Wildbienen. „Damit sind bis zu 8400 Brutzellen für die Tiere möglich“, erläutert der Fachmann. Auf dem Dach der Nisthilfe wachsen Sedumpflanzen, nach Einschätzung von Manuela Roth „ideale Bienenpflanzen“.

Ohnehin sei es wichtig, in der Nähe ein passendes Blüh- und Nahrungsangebot für die Insekten zu schaffen. „Nur so wird es funktionieren“, betont Roth. Aus diesem Grund hat sich der Ortsrat nach Angaben von Ortsbürgermeister Bernd Rother vorgenommen, einen mehrjährigen Blühstreifen am Wegesrand vis-á-vis der Nisthilfe anzulegen.

Zudem kündigte Rother eine regelmäßige Wartung der neuen Nisthilfe an. Und das elf Jahre alte Insektenhotel direkt nebenan solle ebenfalls wieder funktionstüchtig gemacht werden.