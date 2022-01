Sorsum

Sie steht unter Denkmalschutz und gilt als Wahrzeichen der Ortschaft Sorsum: die zu Beginn des 13. Jahrhunderts erbaute und somit rund 800 Jahre alle Johannes-Kapelle an der Weetzener Straße. Bereits seit mehreren Monaten verbirgt ein Baugerüst große Teile des Kapellengebäudes, weil Handwerker die Fugen zwischen den Sandsteinen in der Außenmauer auskratzen und erneuern. Außerdem werden Deckenbalken und Dachsparren im Auftrag der Landeskirche saniert.

Noch sind große Teile der rund 800 Jahre alten Johannes-Kapelle in Sorsum wegen der Sanierungsarbeiten von einem Baugerüst verdeckt. Quelle: Frank Hermann

Kurz nach Ostern im Frühjahr 2021 haben die Arbeiten begonnen. „Alles zieht sich sehr lange hin. Aber wir hoffen, dass vielleicht schon im Januar das Gerüst verschwindet und die weiteren Außenarbeiten ohne dieses Hilfsmittel erledigt werden können“, sagt Irmtraud Wissel.

Die Sorsumerin kümmert sich um die Pflege der Kapelle und sitzt zudem im Kuratorium der Johannesstiftung. Diese Stiftung ist für den Unterhalt der Kapelle sowie für kleinere Reparaturarbeiten zuständig. Zum Kuratorium gehören außer Irmtraud Wissel noch Georg Wöltje, Lars Tegtmeier, Christof Dankert und Pastor Carsten Wedemeyer aus Wennigsen.

Für die neuen Fugen in der Sandsteinmauer müssen die Handwerker zunächst das alte Material herauskratzen und dann die offenen Stellen neu abdichten. Außerdem wurden die Ziegel im Kapellendach geöffnet, um die zum Teil beschädigten Balken und Sparren in der Unterdecke zu reparieren oder durch neues Holz zu ersetzen. Darüber hinaus erhält die Johannes-Kapelle eine neue Dachrinne.

„Auf diese gründliche Sanierung warten wir schon seit 2008. Aber unsere Stiftung kann diesen großen Brocken nicht finanzieren. Da stehen die Landeskirche und der Kirchenkreis in der Verantwortung“, erläutert Wissel und spricht von kalkulierten Kosten von etwa 80.000 Euro.

Die Fugen in der Sandsteinaußenmauer sind freigekratzt und müssen jetzt noch neu verfüllt werden. Quelle: Frank Hermann

Vermutlich stammt die Sorsumer Kapelle als eines der ältesten Gotteshäuser in der Region Hannover aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts und entstand zur selben Zeit wie das Kloster in Wennigsen. Zum ersten Mal erwähnt wurde die Kapelle in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1226. In dieser Urkunde wurde die Kapelle vom welfischen Herzog Heinrich an das Kloster Wennigsen übertragen.

Glockenturm später angebaut

Eine erste große Renovierung datiert laut Wissel auf die Jahre 1902 bis 1904. Erst zu dieser Zeit wurde der Glockenturm auf der Westseite angebaut. Eine weitere große Sanierung folgte dann 1964 bis 1966: Damals wurden die Deckenbalken im Innenraum freigelegt, die Kapelle erhielt einen neuen Altartisch aus Sandstein, und rund 50 neue Holzstühle ersetzen die unbequemen Kirchenbänke.

Schlicht gehalten: Blick auf den Altarraum im Innern der Johannes-Kapelle. Quelle: Frank Hermann

Nach Auflösung der Sorsumer Kapellengemeinde und dem organisatorischen Zusammenschluss mit der Marien-Petri-Kirchengemeinde in Wennigsen im Jahr 2008 stellte die Hannoversche Landeskirche einen finanziellen Grundstock von 40.000 Euro für die 2011 gegründete Johannesstiftung zur Verfügung. „Diese Stiftung hat den Auftrag, das denkmalgeschützte Bauwerk zu erhalten, den Kapellengarten zu pflegen und das Gemeindeleben in Sorsum zu fördern“, erläutert Kuratoriumsmitglied Wissel.

Stiftung ohne Zinserträge

Allerdings: Derzeit wirft das Grundvermögen keine Zinserträge ab. Nur von den Erträgen darf die Stiftung in die Kapelle investieren. „Derzeit sind uns die Hände gebunden, weil uns die Zinsen keinen Bewegungsspielraum ermöglichen“, betont Wissel. Dennoch sei die Stiftung mit ihrer nachhaltigen Ausrichtung eine gute Sache. „Mein Bestreben ist es, in die Zukunft zu schauen. Und auch die nächste Generationen sollen von unserer Johanneskapelle etwas haben“, sagt die Sorsumerin.

Wenn die aktuellen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, öffnet die Kapelle künftig wieder jeden Monat einmal zu einem Gottesdienst und bei Bedarf auch zu Führungen durch das schlicht gehaltene Gebäude. „Für uns Sorsumer ist die Kapelle schon ein Schmuckstück und Kleinod“, betont Wissel.

Von Frank Hermann