In Sorsum sollen die jahrelangen Probleme mit der Löschwasserversorgung der Vergangenheit angehören: Zwei Behälter bieten der Feuerwehr künftig das nötige Reservoir in Kombination mit der Trinkwasserentnahme, um im Ernstfall zwei Stunden lang arbeiten zu können. Fachleute haben die Zisternen am Donnerstag auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses ins Erdreich gesetzt.