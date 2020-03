Wennigsen

Der Jugendtreffpunkt an der Kooperativen Gesamtschule Wennigsen ( KGS) ist schon lange ein Streitthema. Nun hat sich auch der Ortsrat Wennigsen damit beschäftigt. Es sei ein zähes Thema, das seit geraumer Zeit immer wieder diskutiert werde, sagte Ortsbürgermeister Jan Richard Weber. Auf der einen Seite seien die Anwohner, auf der anderen die Jugend, vertreten auch am Mittwoch durch zwei Mitglieder des Jugendparlaments. Und dann wären da noch Politik und Verwaltung. Doch im Grunde waren alle Parteien, das wurde schnell deutlich, an einer raschen Regelung interessiert.

Begonnen hatte die Debatte um die Spielplatzsatzung damit, dass Anwohner des Außensportbereichs der Sophie-Scholl-Gesamtschule sich von den Jugendlichen gestört fühlten, die sich dort auch zu später Stunde noch aufhielten. Laut Anwohner Johannes Strobel handelt es sich dabei nach wie vor um teils sehr große Gruppen, die nicht nur laut Musik hörten, sondern mitunter auch stark alkoholisiert seien. Die Idee der Verwaltung: den Sportplatz mit in die Spielplatzsatzung der Gemeinde aufzunehmen, um klare Regeln für die Nutzung zu schaffen und Konflikte zukünftig zu vermeiden. Doch wie genau sollen diese Regeln aussehen?

SPD will Nutzungszeiten verlängern

Diskutiert wurde nun am Mittwochabend über zwei Änderungsvorschläge für die bisherige Satzung. Die SPD-Fraktion hatte den Ergänzungsantrag gestellt, die Nutzungszeiten der Kleinspielfelder an der KGS von 8 bis 22 Uhr an Werktagen und von 9 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen auszuweiten. Mit ihrem Antrag will die SPD laut eigener Aussage zwischen dem Jugendparlament, das eine uneingeschränkte Nutzung fordert und jegliche Art von Spielplatzsatzung für das KGS-Gelände ablehnt, und den Anwohnern vermitteln.

Da die von den Jugendlichen lang ersehnte Skateranlage am Bröhnweg noch in diesem Jahr eingerichtet werden soll, wurde auch diese in die Spielplatzsatzung einbezogen. Diese soll – so schlägt es die SPD-Fraktion vor – werktags von 6 bis 23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr genutzt werden dürfen.

Kein Musikverbot an der Skateanlage?

Die FDP brachte einen weiteren Änderungsvorschlag bezüglich der Nebenflächen der Skateranlage ein. Demnach soll es dort kein spezifisches Alkohol- oder Rauchverbot geben. Auch das Abspielen von Musik über Lautsprecher soll auf Grund der Lage im Außenbereich im gesetzlichen Rahmen erlaubt sein. Derartige Verbote sind laut Jugendbürgermeister Ole Hagen auch nicht notwendig: „Wir wollen diese Anlage seit Jahren. Wir wollen nicht, dass da Mist passiert“, sagte er am Mittwoch.

So etwa könnte der Skatepark in Wennigsen nach dem Vorschlag von Planer Dirk Lücke aussehen. Quelle: Architekturbüro Studio L2

Der Ortsrat stimmte dafür, dem Gemeinderat zu empfehlen, die Vorschläge beider Parteien in die Satzung einzuarbeiten. Anselm Borrmann ( CDU) ergänzte, dass er es für sinnvoll halte, in der Satzung strenger zwischen Nutzung und Aufenthalt zu unterscheiden. Diesen Punkt unterstrich auch Detlev Krüger-Nedde (Grüne). Gemeindebürgermeister Christoph Meineke, der auch zu der Sitzung gekommen war, sagte: „Wir werden das an die Verwaltung weitergeben.“ Ob ein Unterschied zwischen Nutzung und Aufenthalt bestehe, müsse juristisch geklärt werden.

Die Beratungen zur Spielplatzsatzung gehen am Montag im Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport weiter.

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger