Wennigsen

Das diesjährige Stadtradeln in der Region Hannover ist entschieden. In Wennigsen haben 1218 Teilnehmer in 64 Teams in drei Wochen insgesamt 188.319 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das entspricht einer CO2-Einsparung von 28.000 Kilogramm, berichten die Wennigser Stadtradeln-Koordinatoren Ingo Laskowski und Marco Gümpel. Die Fahrleistung entspreche der viereinhalbfachen Äquatorlänge.

8,5 Prozent aller Wennigser Einwohner haben sich beteiligt und fuhren sogar doppelt so viele Kilometer wie im vergangenen Jahr. Damit belegte die Gemeinde erstmals den ersten Platz in gleich drei Kategorien: In der Kategorie Kilometer/Einwohner lag sie mit 13,53 Kilometern pro Einwohner mit Abstand vor Hemmingen (8,85). Wennigsen erreichte in dieser Kategorie auch niedersachsenweit den viertbesten Wert.

Und auch die Politik kann sich über einen Platz auf dem Siegertreppchen freuen: Der Wennigser Rat war die aktivste Ratsgruppe in der Region Hannover. Er erhielt als Preis ein E-Lastenbike. 22 von 30 Ratsmitgliedern beteiligten sich an der Aktion.

Grundschule steht oben auf dem Treppchen

Die Grundschule Wennigsen fuhr mit ihren Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern mit 23.286 Kilometern den Sieg als beste Grundschule im Schulwettbewerb der Region Hannover ein. In der Gemeinde ist die Schule auch auf Platz eins, gefolgt von der Freien Waldorfschule Sorsum mit 22.345 Kilometern. Der AWO-Kindergarten fuhr mit 4253 Kilometern die zweitmeisten Kindergarten-Kilometer in der Region Hannover.

Koordinatoren bedanken sich bei Teilnehmern

Aber auch bei allen anderen Vereinen, Straßengemeinschaften, Betrieben, Parteien, Feuerwehren, Kirchen, Familien und Einzelpersonen bedankten sich Gümpel von der Gemeinde und Laskowski vom ADFC für deren herausragende Leistung und Engagement beim Wettbewerb. „Mit dieser großartigen Leistung hat Wennigsen wieder einmal gezeigt, wie fahrradaktiv die Gemeinde ist“, schreiben sie stolz.

Am Stadtradeln-Wettbewerb des Klimabündnisses beteiligen sich in diesem Jahr deutschlandweit 2119 Kommunen. Der Hintergrund ist die Botschaft, dass Fahrradfahren einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet und deshalb die Bedingungen für sicheres und komfortables Radfahren geschaffen werden sollten.

Von Lisa Malecha