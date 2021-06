Wennigsen

Nur noch bis Sonnabend können Teams Kilometer für den Stadtradeln-Wettbewerb sammeln. Und bis dahin können sich auch noch neue Teams und Teilnehmer registrieren, um ihre mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer seit dem Start des Wettbewerbs am 6. Juni einzutragen. Und damit Wennigsen auch in diesem Jahr wieder gut abschneidet und sich einen Platz auf dem Siegertreppchen sichert, rühren die Koordinatoren nochmals kräftig die Werbetrommel.

Die Wennigser Stadtradeln-Koordinatoren Marco Gümpel von der Gemeinde Wennigsen und Ingo Laskowski vom ADFC haben zum Endspurt das Team der Soulstyle GmbH um Detlef Rehbock nach Wennigsen geholt. Das Team radelte mit zwei plakativen Stadtradeln-Fahrradanhängern durch die Gemeinde und machte jeweils in den großen Pausen vor den Schulen Halt.

Schule und Kita sind besonders aktiv

Die Schulen haben in diesem Jahr erheblich zu der geleisteten Kilometerzahl – Stand Dienstagvormittag wurden von Wennigsern 102.520 Kilometer zurückgelegt – beigetragen: Die Grundschule Wennigsen belegt aktuell nicht nur den zweiten Platz im Wennigser Ranking, sondern auch bei den Grundschulen in der Region Hannover. 236 Grundschüler und ihre Lehrer haben bisher 33 Kilometer pro Kopf zurückgelegt.

Für den Endspurt werben: Das Team der Soulstyle GmbH um Detlef Rehbock hat jeweils in den großen Pausen vor den Schulen Halt gemacht. Quelle: privat

Die Wennigser AWO-Kita belegt derzeit sogar den ersten Platz in der Kategorie der Kindergärten in der Region. Hier machen 30 Menschen beim Stadtradeln mit. Pro Kopf haben die Mitglieder des Kita-Teams schon 104 Kilometer zurückgelegt. Aber auch die Wennigser Ratsmitglieder sind drauf und dran, ein E-Lastenrad oder E-Scooter für die Gemeinde zu gewinnen.

Interessierte können sich unter stadtradeln.de über den Wettbewerb informieren und sich auch anmelden. Einmal jährlich befinden sich die Kommunen der Region Hannover drei Wochen lang im Fahrrad-Fieber und sammeln Kilometer. Der deutschlandweite Wettbewerb des Klimabündnisses soll dazu anregen, vermehrt das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu nutzen.

Kilometer bis zum 3. Juli melden

Schon in der Vergangenheit konnte Wennigsen immer wieder beim Stadtradeln punkten. Im vergangenen Jahr gewann die Kommune in der Kategorie der gefahrenen Kilometer pro Einwohner. Wennigsen lag dort deutlich an der Spitze (6,19), vor Burgwedel (5,40) und Pattensen (4,45). Die Stadt Hannover kommt auf Platz 14 (2,32). Aktuell liegt Wennigsen rechnerisch schon bei 7,6 Kilometern pro Einwohner.

Bisher beteiligen sich 756 Wennigser in 56 Teams an dem Wettbewerb. Fahrradkilometer können noch bis Sonnabend, 26. Juni, gesammelt werden, die Möglichkeit der Eintragung für registrierte Radler läuft noch bis Sonnabend, 3. Juli.

Von Lisa Malecha