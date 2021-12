Steinkrug

Lange Zeit mussten sich die Einwohner im Steinkrug sowie der Bredenbecker Ortsrat in Geduld üben, nun aber soll das Warten ein Ende haben: Sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen, beginnen nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler (CDU) die Arbeiten zur Sanierung des Fußwegs entlang der Lindenallee im Steinkrug.

Anwohner sind verärgert

Bereits mehrfach habe das Bauamt auf Nachfrage Küglers einen Beginn der Gehsteigsanierung für das Jahr 2021 angekündigt – allerdings blieb es bei der Ankündigung. „Inzwischen ist Dezember, und die Anwohner sind sehr verärgert über die Situation“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Sie könne den Missmut der Anwohner sehr gut verstehen.

Daher habe sie nun erneut im Bauamt nachgefragt. Ergebnis: Der Fußweg an der Lindenallee steht laut Verwaltung ganz oben auf der Aufgabenliste der Baufirma für das Jahr 2022. „Wenn das Wetter mitspielt, dann wird unsere Forderung nach einem sicheren und stolperfreien Fußweg endlich umgesetzt“, betont Kügler.

An vielen Stellen drücken Baumwurzeln die Oberfläche des Fußweges an der Lindenallee hoch. Diese Stolperfallen sollen nun verschwinden. Quelle: Frank Hermann

Bei einem Treffen mit dem Ortsrat Bredenbeck im Sommer 2020 hatten Anwohner auf den schlechten Zustand des Gehweges an der Lindenallee hingewiesen. Viele Löcher machten eine gefahrlose Nutzung des Fußweges insbesondere für Menschen mit Rollatoren nahezu unmöglich. Zudem drücken die Wurzeln der Alleebäume an mehreren Stellen die Deckschicht hoch und lassen den Asphalt aufplatzen.

Fußweg soll leicht verschwenken werden

Auf Anregung des Ortsrats und der Anlieger soll der Fußweg in diesen Bereichen leicht verschwenkt werden. Auf diese Weise ließen sich Schäden am Wurzelwerk der Bäume vermeiden und die Sicherheit der Fußgänger dauerhaft gewährleisten.

Festhalten will der Ortsrat laut Marianne Kügler an seiner Forderung nach einer Tempo-30-Zone für die Lindenallee einschließlich des Eichenwegs und der Straße Auf der Glashütte. Zuletzt hatte die Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover einen entsprechenden Antrag abgelehnt, „weil dort nach Einschätzung der Behörde kein Unfallschwerpunkt zu erkennen ist“, erläutert die Ortsbürgermeisterin.

Dennoch sei Tempo 30 aus Sicht der Steinkrüger und des Ortsrats gerechtfertigt, weil viele Autofahrer und auch Radfahrer auf der abschüssigen Strecke zu schnell unterwegs seien. „Da muss nicht erst ein schwerer Unfall passieren, um Tempo 30 anzuordnen. So sehen wir das. Und darum bleiben wir in dieser Sache auch am Ball“, betont Kügler.

