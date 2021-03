Wennigsen/Holtensen

Vorbei an Evestorf und Holtensen: Der Korridor für die Stromtrasse Südlink liegt fest. Die Bundesnetzagentur hat am vergangenen Freitag ihre Entscheidung veröffentlicht. Für die Gemeinde heißt das, dass die Stromtrasse Südlink an Evestorf und Holtensen vorbei über den Vörier Berg entlang des Süllbergs nach Springe verlaufen wird.

Südlink wird als Erdkabel verlegt. Über den in 1,5 Meter Tiefe liegenden, je 15 Zentimeter dicken Kabeln wird ein bis zu 25 Meter breiter „Schutzstreifen“ freigehalten, auf dem kein Haus und keine Straße gebaut werden darf. Anders als bei Freileitungen sieht die Erdverkabelung keine Mindestabstände zu Wohnhäusern vor.

In Wennigsen wird die Stromautobahn etwa 400 Meter östlich der Bebauung an der Ortschaft Holtensen entlangführen. Diese Festlegung war zu erwarten, nachdem sich bereits abgezeichnet hatte, dass die planerischen Einschränkungen östlich um Hannover herum zu hoch waren. Tennet hatte zudem zu Jahresbeginn angekündigt, dass im Gemeindegebiet nähere Sondierungen und Umweltuntersuchungen stattfinden und im Januar dann erneut Kartierungen im Wennigser Gemeindegebiet vorgenommen werden.

„Offener Dialog wichtig“

„Das wird nun ein Beitrag Wennigsens zur Energiewende sein“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke. Wichtig sei, dass die Detailplanungen ermöglichten, die Trasse so weit es geht von den Ortschaften entfernt zu führen. „Wir fordern ein, dass eine zeitnahe, öffentliche und transparente Abwägung der Detailfragen durchgeführt wird.“ Der offene Dialog mit allen Beteiligten stehe nun im Vordergrund.

Anzuerkennen sei laut Meineke, dass Tennet hier in den zurückliegenden Jahren deutlich nachgebessert habe. In Bürgerversammlungen und Ausschusssitzungen war es zu deutlicher Kritik in der frühen Phase der Planungen gekommen. Die Schutzgüter Mensch und Natur müssten bestmöglich berücksichtigt werden, ebenso die Belange der Landwirtschaft, die im Calenberger Land aufgrund der Güte der Böden einen hohen Stellenwert habe.

Entscheidung kommt nicht überraschend

Holtensens Ortsbürgermeister Wilhelm Subke, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt der Gemeinde ist, erklärte: „Die Entscheidung der Bundesnetzagentur war in dieser Form keine Überraschung mehr. Mögliche rechtliche Schritte gegen die Festlegung dieses Korridors sehe ich nicht, da aus meiner Sicht alle Alternativtrassen abgeprüft wurden.“

Das ist die Stromautobahn Südlink Der Bau gigantischer unterirdischer Stromtrassen quer durch Deutschland für die Energiewende nimmt konkrete Formen an. Doch warum braucht Deutschland die Stromautobahn überhaupt? Das hängt mit dem Atomausstieg zusammen. Dieser ist insbesondere für Süddeutschland eine Herausforderung, denn zwei Drittel des Atomstroms werden südlich von Frankfurt produziert. Dort gibt es aber bisher nicht genug Ersatzkraftwerke. Gleichzeitig steht die Masse der Windkraftanlangen im Norden, vor allem in Niedersachsen. Mit der Südlink-Trasse als eines von drei großen Neubauprojekten kann der Strom vom Norden in den Süden transportiert werden. Ursprünglich sollte Südlink mit Freileitungen gebaut werden – also mit großen Masten. Doch dagegen regte sich enormer Protest. Bürgerinitiativen befürchteten, dass die Landschaft verschandelt werde und warnten auch vor gesundheitlichen Schäden. Im Oktober 2015 einigte sich die Regierung dann auf einen Kompromiss: Statt Strommasten zu bauen, wird Südlink unter der Erde verlegt.

Ähnlich dem Neubau einer Gasfernleitung seien nur während der Bauphase geringfügige, baubedingte Einschränkungen für die Holtenser Bürgerinnen und Bürger zu erwarten. „Ich rechne mit dem Beginn des für diese Maßnahme notwendigen Planfeststellungsverfahrens durch die Bundesnetzagentur bereits im nächsten Monat. Aus den Unterlagen, die öffentlich ausgelegt werden müssen, lässt sich dann auch der genaue Verlauf der Leitung erkennen“, erläutert Subke.

Baubeginn Ende 2022?

„Im Verfahren können Einwendungen erhoben werden, die dann in einem Erörterungstermin nichtöffentlich verhandelt werden“, sagt Subke weiter. Mit einem Baubeginn rechne er bereits Ende des nächsten Jahres. „Ich hoffe und wünsche, dass Einschränkungen für uns Holtenser auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.“

Der Protest der Initiativen und kommunal Verantwortlichen in den zurückliegenden Jahren sei wichtig gewesen und habe dazu geführt, dass die Leitungen nun unterirdisch geführt werden. „Oberirdische Megamasten im Calenberger Land wären für unseren Landstrich eine schwere Belastung geworden“, sind sich Subke und Meineke einig. Auch dem Einsatz der örtlichen Bundestagsabgeordneten, die mitgewirkt hätten, rechtliche Verbindlichkeit für das unterirdische Verlegen zu schaffen, dankten sie.

In den zwischenzeitlichen Erwägungen war auch eine Trasse westlich von Holtensen, entlang der Ortschaft Bredenbeck, im Gespräch. Dies hätte die gewerbliche und wohnbauliche Entwicklung der südlichen Gemeinde stark eingeschränkt. „Es ist gut und richtig, dass die Bundesnetzagentur diesen Vorschlag verworfen hat“, erklärten der Bürgermeister und der Ausschussvorsitzende.

Von Lisa Malecha