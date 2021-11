Wennigsen

Für den Sportbetrieb in Wennigsen fehlen Hallenflächen. Zudem droht die Halle Im Lindenfeld bei einer künftigen Grundsanierung oder gar einem Abriss ebenfalls als Trainingsstätte wegzufallen. Darum fordert der TSV Wennigsen von der Gemeinde den Bau einer neuen Zwei-Feld-Halle, damit ausreichend überdachte Flächen für das Indoor-Training mehrerer Sparten zur Verfügung stehen. Zudem will der TSV im Jahr 2022 eine neue Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz am Bröhnweg errichten.

Halle in Wennigsen ist ein Problemfall

Schon seit Jahren gilt die Halle Im Lindenfelde als dringender Sanierungsfall und entspricht nach Angaben des TSV-Vorsitzenden Jürgen Stegen nicht den gültigen DIN-Normen. Trotz offenkundiger Mängel, die auch im Sportentwicklungsplan von 2018 benannt werden, komme die Gemeinde bei der Lösung des Hallenproblems nicht voran. Es sei weiterhin unklar, ob und wann die Halle aus den Sechzigerjahren entweder mit großem Aufwand saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden soll. Eine Machbarkeitsstudie solle darüber Aufschluss geben.

Der TSV Wennigsen nutzt die Halle derzeit noch mit Trainingsangeboten für rund zwei Drittel seiner rund 1280 Mitglieder. Dazu gehören die Turner als stärkste TSV-Sparte sowie die Tänzer, das Mutter-Kind-Turnen, die Seniorensportler sowie die Fußball- und Handball-Minis. „Bei einem Abriss oder einer langfristigen Sanierung stehen diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ohne Trainingsmöglichkeit auf der Straße“, erläutert Stegen.

Für den größten Sportverein in der Gemeinde Wennigsen stehe daher fest: „Wir brauchen dringend eine neue Halle mit mindestens zwei Sportfeldern, entweder als Anbau an die große KGS-Sporthalle oder an anderer Stelle“, betont der TSV-Vorsitzende.

Masten nicht mehr standsicher

Vor einem großen Sanierungsprojekt steht der TSV Wennigsen im Jahr 2022 auch bei der Erneuerung der Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz am Bröhnweg. Vor wenigen Wochen habe der Verein die sechs Masten der nahezu 50 Jahre alten Anlage umlegen müssen, weil deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Provisorisch montierte Lichtstrahler leuchten den Platz momentan für das Training aus.

Für den Kunstrasenplatz am Bröhnweg plant der TSV Wennigsen eine neue Flutlichtanlage. Derzeit wird der Platz für das Training mit einem Notbehelf beleuchtet. Quelle: Frank Hermann

Als Ersatz plant der TSV jetzt eine neue Anlage mit lediglich vier Masten und einer energiesparenden LED-Beleuchtung. „Die Lichtstärke reicht auch bei zwei Masten weniger für den gesamten Platz aus“, sagt Jürgen Stegen, der mit Kosten von rund 120.000 Euro rechnet. Derzeit prüfe der TSV Wennigsen, welche finanziellen Fördermöglichkeiten infrage kommen. Bei einer Förderquote von 80 bis 90 Prozent, wie vom TSV erhofft, lasse sich das Vorhaben finanzieren.

TSV Wennigsen hofft auf Zuschüsse

Allerdings benötige der Verein für die vier neuen Lichtmasten eine neue Baugenehmigung. Und diese neue Genehmigung müsse bis spätestens 28. Februar vorliegen, um die Fristen für Zuschussanträge beim Regionssportbund einhalten zu können. „Wenn wir zu spät sind, dann fallen wir für 2022 durch das Raster. Dann könnten wir erst für 2023 mit finanzieller Hilfe rechnen“, erläutert Stegen.

Über das Vorhaben wollte der TSV-Vorsitzende auf der ursprünglich für dieses Wochenende geplanten Mitgliederversammlung berichten, doch wegen der steigenden Infektionszahlen hat der Verein seine Versammlung kurzfristig abgesagt. Grundsätzlich sei der Verein bislang gut durch die Corona-Krise gekommen und habe seine Mitgliederzahlen seit der bislang letzten Versammlung im Juni 2018 von damals 1230 auf nunmehr sogar 1278 steigern können.

Nun drohten jedoch neue Einschränkungen, zum Beispiel eine mögliche 2-G-Plus-Regelung für die Teilnahme am Trainingsbetrieb. „Sollte es dazu kommen, müssen wir uns Gedanken über die Umsetzung dieser Auflagen machen. Das wird sicher schwierig“, kündigt Jürgen Stegen an.

Von Frank Hermann