TSV Wennigsen will wieder mit Sportangeboten starten

Wennigsen

Der Inzidenzwert in der Region Hannover sinkt. Dieser Trend lässt Vorstand des TSV Wennigsen hoffen, dass der Verein kurzfristig wieder Sportangebote starten kann – wenn auch vorerst nur unter freiem Himmel.

Nachdem die neue Landesverordnung nun regelt, was wieder möglich ist, wird fleißig geplant. „Wir wollen etwa, wie schon im vergangenen Jahr, kleine Gruppen unter freiem Himmel trainieren lassen“, sagt TSV-Sprecher Matthias Fetköther. Die Fußballsparte etwa habe bereits nach Pfingsten schon wieder angefangen, mit Kindern unter freiem Himmel zu trainieren. „Wir hoffen nun, dass das Wetter es zulässt, dass auch andere Gruppen – etwa die Turner – wieder draußen Sport machen“, sagt Fetköther. So hatte der Verein es auch im vergangenen Jahr gehandhabt.

Verein hofft auf Normalität

Der Hauptvorstand und die Spartenleiterinnen und Spartenleiter seien allen TSV-Mitgliedern sehr dankbar, dass sie den Verein in der schweren Corona-Zeit die Treue gehalten haben, so Vorsitzender Jürgen Stegen. Denn seit November war der Sport in Wennigsen auf Individualsport daheim oder in der Natur begrenzt. Unter anderem hatte der TSV Wennigsen Onlinekurse angeboten. „Nicht nur die sportliche Betätigung ist auf der Strecke geblieben, sondern auch die sozialen Kontakte und die Geselligkeit unter den Mitgliedern. Wir hoffen sehr, dass diese große Bürde nun bald überwunden sein wird und die Normalität wieder einkehrt“, sagt Stegen.

Die Verantwortlichen haben trotz Corona an den Lösungen bestehender Probleme gearbeitet. Und die Herausforderungen seien nicht kleiner geworden, „allein wenn man an die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz denkt“. Dies konnte nur Dank der Treue und Unterstützung aller Mitglieder des TSV Wennigsen erneuert werden, betont Stegen. „In diesem Sinne bleibt uns weiterhin treu und unterstützt uns weiter zum Wohle unseres Sportvereins und der Sportjugend“, sagt Stegen.

Von Lisa Malecha