Wennigsen

Wer sich für Architektur und besondere Häuser interessiert, dem bietet der Tag der Architektur am Sonntag, 27. Juni, ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem können Interessierte an diesem Tag auch ein Haus in Wennigsen besichtigen: Den Ziegelmonolith am Waldkater.

Der Ziegelmonolith ist für eine kleine Familie als nachhaltiges Holzhaus auf einem vorhandenen Keller direkt am Deister entworfen worden. Ein Fertighaus aus den Sechzigerjahren wurde dafür zurückgebaut und auf den bestehenden Kellersockel ein ökologisches Holzhaus aufgesetzt. Die Ziegelverkleidung zieht sich vom Dach über die Fassade und lässt das Haus monolithisch wirken. Ein ebenerdiger holzverschalter Anbau mit einer Raumhöhe von drei Metern öffnet sich zum Garten. Die Wohnebenen sind jetzt als Split-Level angeordnet und werden durch die offene Treppe miteinander verbunden. Entworfen wurde das Haus von Familie Knust am Pfingstanger 4A von Architekturbüro Meyer.

130 Objekte werden gezeigt

Die Architektenkammer Niedersachsen und die Architektenkammer Bremen informieren ab dem 22. Juni online auf der Webseite aknds.de über die Möglichkeiten und Angebote am Tag der Architektur.

Insgesamt zeigen sich in Niedersachsen und Bremen in diesem Jahr 130 Objekte an 55 Orten. Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur können erlebt werden, Architektinnen und Architekten stehen für Gespräche und Führungen zur Verfügung, ebenso wie Bauherrinnen und Bauherren. Die Veranstaltung steht dabei unter dem Einfluss der geltenden Corona-Bestimmungen – unter anderem werden Onlineführungen angeboten.

Von Lisa Malecha