Wennigsen

Über mangelndes Interesse an seinem Tiny Hotel in Wennigsen kann sich Tim Göbel nicht beschweren. Das klimafreundliche Mini-Hotel ist „sehr gut ausgebucht“, wie er sagt. Fraglich ist jedoch, wie lange das Tiny Hotel noch in Wennigsen verbleibt. Der Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem sich das Haus befindet, hat Göbel als Pächter mit einer Privatperson abgeschlossen. Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Über Details möchte Göbel nicht sprechen. Nur so viel: Man befinde sich in Gesprächen.

Mit der guten Auslastung des Hotels bezieht Göbel sich auf die Monate Juli bis September. Im Mai 2020, kurz nach dem ersten Lockdown, hat er das Hotel eröffnet. Im November gab es dann wegen Corona ein Beherbergungsverbot, im Juni diesen Jahres folgte der Neustart. „In der Öffentlichkeit werden Tiny Hotels immer bekannter. Dennoch ist es natürlich schade, wenn es während der Pilotphase eines solchen Projekts diese Unterbrechungen gibt“, sagt Göbel.

Region fördert das Projekt

Zum Pilot-Charakter des von der Region Hannover geförderten Projekts gehört, dass das Haus ohne Leitungen auskommt und sich selbst versorgt – es geht um Nachhaltigkeit, Ökotourismus und Klimaeffizienz. „Dass im Sommer die Fotovoltaikanlage genug leistet, ist klar. Ich hätte gern beobachtet, wie es mit der Heizung im Winter bei minus 20 Grad aussieht“, sagt Göbel. Die Gäste übernachten in der Regel zwei bis drei Nächte – und kommen aus Wennigsen oder sind Touristen, die Urlaub im Deister machen wollen. Mittlerweile ist Göbel mit seinem Haus auf bekannten Buchungsportalen im Internet vertreten.

Tim Göbel hat das Tiny Hotel im Mai 2020 eröffnet. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Interesse am Campingplatz?

Für Wennigsen würde Göbel es schade finden, wenn er das Deistervorland verlassen müsste, „weil es hier so viele Möglichkeiten gibt und es sich um eine schöne Gegend handelt“. Was ihm aber aufgefallen ist: In Wennigsen gibt es keinen Campingplatz. Gerade deswegen ist sein Tiny Hotel eine nette Möglichkeit für einen Kurzurlaub. Mit Verwaltung und Politik habe Göbel zudem Gespräche über einen möglichen Campingplatz geführt. „Das Interesse ist vorhanden. Aber natürlich dauert die Umsetzung, einen Campingplatz baut man nicht von heute auf morgen“, sagt er.

Das Tiny Hotel in Wennigsen befindet sich an der Degerser Straße. Quelle: Stephan Hartung

Dabei wäre ein Campingplatz die perfekte Heimat für Tinys. Gegenüber dieser Zeitung bestätigt Tim Göbel seine Pläne für den Osten der Region. In Hämelerwald möchte er etwa Mitte nächsten Jahres ein Tiny Hotel eröffnen – und zwar auf einem Campingplatz. „Die Lage ist, im Vergleich zu der Ortsdurchfahrt in Wennigsen, ein Traum“, sagt Göbel. Der Standort befindet sich direkt an der Abfahrt Hämelerwald der Autobahn 2. Was mit Wennigsen vergleichbar ist: Das Hotel enthält den gleichen klimaneutralen Standard wie das Objekt an der Degerser Straße.

Wennigsen als Vorreiter: Tiny Hotels liegen im Trend Im Mai vergangenen Jahres hat Tim Göbel das Tiny Hotel eröffnet. Es war zu diesem Zeitpunkt das erste klimaneutrale und damit komplett autarke Tiny Hotel in der Region Hannover. Der kleine Hauskomplex hat eine Größe von rund 30 Quadratmetern und befindet sich an der Ecke Degerser Straße/Neustadtstraße in Wennigsen. Mittlerweile lässt sich von einem kleinen Boom sprechen. In Hannover errichtete die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova in einem grünen Hinterhof an der Roesebeckstraße (Linden-Süd) vier Tiny Houses. 700 Interessierte gab es dafür – vier Männer und Frauen sowie zwei Katzen hatten Glück und bezogen die Module mit jeweils 28 Wohnfläche. Die große Nachfrage führt nach Hanova-Angaben zu weiteren Planungen, demnach ist für einen weiteren Standort die Calenberger Neustadt Favorit.

In den danach folgenden ein bis zwei Jahren möchte der 35-Jährige seine Tiny-House-Siedlung auf dem Campingplatz in Hämelerwald auf bis zu acht Module erweitern. Es könnte sein, dass sich in dem Tiny-Hotel-Park dann auch das Haus aus Wennigsen befindet – sollte es mit dem Pächter zu keiner Einigung kommen. Denn das Modul kann jederzeit umziehen, mit Kran und Schwerlastverkehr. Es wäre für das Hotel in Wennigsen der dritte Umzug. Errichtet wurde es in Bad Oeynhausen, in Seelze nahm Tim Göbel den Innenausbau vor, ehe das Häuschen 2020 nach Wennigsen kam.

Von Stephan Hartung