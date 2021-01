Bredenbeck

Burkhard Schreiber schaut zu, während Khalil Mustafa und Cristian Sicali seinen Tisch in den Kofferraum seines Autos hieven. „Der Tisch ist wirklich alt, aber ich hänge an ihm“, sagt der Egestorfer. Und nun, da er neu geschliffen und lackiert ist, kommt seine Schönheit auch gleich wieder viel besser zur Geltung.

Schreiber ist einer von rund 20 Kunden, die am Freitag zur Tischlerei Interlignum gekommen sind, um ihre Tische, Stühle oder Brettchen abzuholen, nachdem das Team von Ulrich Meier-Leko sie überarbeitet hat – und das in ihrem Urlaub. Denn an diesem Tag arbeiten alle Mitarbeiter des Bredenbecker Betriebs ohne Lohn. Das eingenommene Geld kommt der Obdachlosenhilfe Hannover zugute. „Deshalb habe ich den Tisch heute her gebracht“, sagt Schreiber. Zwar habe er schon länger den Gedanken gehabt, ihn wieder herrichten zu lassen, aber „die Idee mit der Obdachlosenhilfe hat mich dann so sehr angesprochen, dass ich es jetzt auch getan habe“, sagt er.

Aktion ausgeweitet

So wie Schreiber ging es vielen Kunden, die an diesem Tag einen Termin bei Interlignum vereinbart haben. „Wir haben im Vorfeld schon so viele Aufträge zum Leimen von Stühlen bekommen, dass wir schon vor einigen Tagen mit der Arbeit begonnen haben“, sagt Tischlermeister Ulrich Meier Leko, der zufrieden mit der Aktion ist, die er ins Leben gerufen hat.

Meier-Leko hat schon die nächste Idee Während die erste Aktion der Tischlerei Ingerlignum noch läuft, berichtet Ulrich Meier-Leko schon von seinen neuen Plänen. „Ich habe mich mit einem befreundeten Gärtner unterhalten und wir wollen eine Pflanzaktion starten“, sagt der Tischlermeister. Angedacht sei, dass 100 Bäume gepflanzt werden. „Die Gärtenrei sponsort die Arbeitskraft, ich spende die Bäume“, sagt Meier-Leko. Nun fehle nur noch das Grundstück, auf das die Bäume kommen sollen. Meier-Leko hofft nun, dass etwa die Gemeinde eine Wiese oder einen Grünstreifen dafür zur Verfügung stellt. Denkbar sei aber auch, dass ein Verein die Flächen bereitstellt. „Dann könnte eine Streuobstwiese entstehen, auf der sich alle am Obst bedienen können“, sagt Meier-Leko.

Es seien so viele Aufträge gewesen, dass er und seine Mitarbeiter sie nicht an einem Tag hätten abarbeiten können. Neben Stühlen, die geleimt wurden, haben er und sein Team zudem zahlreiche Fenster gewartet und auch Türen repariert. „Wir haben Aufträge aus Laatzen, Ahlem, Springe und Nordstemmen bekommen“, sagt er.

Einige Vermieter hätten sogar alle Fenster ihrer Mietswohnungen warten lassen, berichtet er erfreut. „Und ein guter Kunde ist sogar vorbeigekommen und hat mir einfach so 50 Euro in die Hand gedrückt – als Spende“, sagt er. Es sollte nicht der einzige Erlös bleiben. „Das ist eigentlich das Schönste an der Aktion, das macht sie so besonders“, sagt Meier-Leko.

Das Ziel: 2000 Euro

Im Vorfeld hatte er sich vorgenommen, mindestens 2000 Euro an diesem Tag einzunehmen und zu spenden. „Dieses Ziel werden wir sicherlich erreichen“, sagt er und ergänzt: „Und wenn nicht, lege ich das fehlende Geld eben selber drauf.“

Karin Makygiannis und Mario Cordes von der Obdachlosenhilfe bedanken sich bei Norbert Schantin und Ulrich Meier-Leko für die Spendenaktion. Quelle: Lisa Malecha

Das freut auch Mario Cordes, Vorsitzender der Obdachlosenhilfe, und seine Stellvertreterin Karin Makygiannis. „Solche Aktionen sind Gold wert“, sagt Makygiannis. Denn gerade jetzt sei die Not der Obdachlosen groß. „Wir bemerken von Ausgabe zu Ausgabe einen Anstieg an Menschen, die unsere Hilfe benötigen“, sagt sie. Etwa 1000 bis 1200 Menschen versorgt die Obdachlosenhilfe alleine in einer Woche bei ihrer Ausgabe am Bahnhof. Hinzu kommen Menschen in Obdachlosenhotels und Unterkünften, ergänzt Cordes.

Obdachlosenhilfe sucht Helfer

„Wir haben vermehrt auch Menschen, die durch die Pandemie ihren Job verloren haben. Hinzu kommt, dass die Flaschensammler in der leeren Stadt kaum Pfandflaschen finden und auch keine Passanten unterwegs sind, die den Obdachlosen mal den ein oder anderen Euro geben“, sagt sie.

Obdachlosenhilfe bittet um Kleiderspenden Um die Obdachlosenhilfe Hannover weiter zu unterstützen, sammelt Ulrich Meier-Leko nun auch Kleidung, die an den Verein übergeben wird. Alle Interessierten können Säcke mit Kleidung – von Unterwäsche bis hin zur Winterjacke – noch bis Freitag, 12. Januar, bei der Tischlerei Interlignum, Am Brink 10, abgeben. Die Tischlerei ist zudem unter Telefon (0 51 09) 5 63 05 55, unter der Mobilnummer (01 70) 4 85 27 64 sowie per E-Mail an kontakt@interlignum.de erreichbar.Zudem können Interessierte auch direkt an die Obdachlosenhilfe spenden – auf das Konto bei der Hannoverschen Volksbank, IBAN DE 37 2519 0001 0796 4927 00, BIC VOHADE2HXXX. Auf der Homepage gibt es unter obdachlosenhilfe.org zudem mehrere Wunschlisten, von denen etwas für die Obdachlosen bestellt werden kann.

Cordes, Makygiannis und ihre Mitstreiter, allesamt Ehrenamtliche, geben dennoch ihr Bestes, die Obdachlosen in Hannover dreimal die Woche mit Lebensmitteln, warmen Mahlzeiten, Kleidung, Hygieneartikeln, Schlafsäcken und mehr zu versorgen. Doch dazu benötigen sie Spenden und auch Helfer. „Viele wollen helfen, aber unterschätzen die Arbeit“, sagt Cordes. Es sei zum Teil nicht so einfach, gerade, wenn die Hilfesuchenden Alkohol oder Drogen konsumiert haben. „Das überfordert manche Helfer, sie hören dann schnell wieder auf.“ Sie betonen, dass jeder sich dem Umfang, in dem er sich engagieren möchte, selber aussuchen kann und hoffen auf weitere Ehrenamtliche.

Von Lisa Malecha