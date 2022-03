Wennigsen

Was sieht ein Lkw-Fahrer – und was nicht? Fahrlehrer Jörg Steckelberg aus Hannover hat mit seinem Lastwagen jetzt die Grundschule Wennigsen besucht und die Kinder einmal selbst erkunden lassen, wie die Welt aus dem Führerhaus aussieht, warum tote Winkel so gefährlich sind – und wie sie den Fahrern helfen können, die Unfallgefahr zu reduzieren.

Neugierig umschwärmen die Mädchen und Jungen an diesem Vormittag den riesigen Achtzehntonner, den Steckelburg an der Busschleife der KGS Wennigsen geparkt hat. Der zehnjährige Max braucht ein bisschen, bis er die Stufen zum Fahrerhaus erklommen hat. Wie von einem Aussichtsturm blickt er auf seine Mitschüler hinunter, die sich in einen mit Flatterband markierten Bereich gestellt haben. „Das ist der tote Winkel“, erklärt Steckelburg.

Gefahr beim Rechtsabbiegen ist besonders groß

„Man kann nicht direkt hinter den Lkw gucken – und wer neben dem Laster steht, ist teilweise auch gar nicht zu sehen“, ruft Max zur Bestätigung herunter, während er prüfend in alle Rückspiegel schaut. Was der Junge hier beobachtet – oder vielmehr nicht beobachtet – stellt für Berufskraftfahrer bei jeder Tour ein Risiko dar. Besonders beim Abbiegen an Ampeln bleibt ein toter Winkel, allen Spiegeln zum Trotz. Und immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen, weil Fahrer vor allem Kinder neben ihrem Lastwagen schlicht nicht sehen können.

Zwar gibt es mittlerweile moderne Sicherheitssysteme, Kameras beispielsweise, die den Fahrern ein Livebild von der rückwärtigen Umgebung auf den Monitor senden. Doch längst nicht alle Fahrzeuge sind damit ausgerüstet. Und ein Restrisiko bleibt immer. „Gerade beim Rechtsabbiegen ist die Unfallgefahr groß“, sagt Steckelberg.

Auch die Fahrschüler profitieren

Der Fahrlehrer arbeitet daran, dass sich das ändert. Seit 2017 steuert er mit seinem Lastwagen regelmäßig ehrenamtlich Grundschulen an. In Wennigsen ist er zum ersten Mal. Lehrerin Karen Kruse-Bremer hatte die Aktion mit Steckelberg organisiert. Auch ihre Kollegin Heike Schaal, die mit ihrer vierten Klasse vor Ort ist, ist beeindruckt. „Es gibt nun mal dieses kindliche Vertrauen, dass die Lkw-Fahrer von da oben alles überblicken können. Deshalb finde ich diese Demonstration wirklich lehrreich“, sagt sie.

Nicht nur die Kinder lernen dabei, dass sie im Zweifel besser vorsichtig sein müssen. „Auch unsere Fahrschüler profitieren von der Aktion. Der Kontakt zwischen Fahrern und Kindern ist wichtig“, betont Steckelburg. Schließlich sei der tote Winkel in Grund- und Fahrschulen gleichermaßen ein Thema – „eine Win-Win-Situation“, sagt der Fahrlehrer über die Besuche an den Schulen.

Verkehrsunfälle bei Kindern weltweit häufigste Todesursache

Sascha Mell ist einer seiner Fahrschüler. „Ich finde die Aktion super. Es wird einem sehr anschaulich bewusst gemacht, wie immens hoch die Gefahr beim Abbiegen ist. Man wird sensibler dadurch“, sagt der 29-Jährige. Und auch die Jungen und Mädchen haben ihre Lektion gelernt. „Ich weiß jetzt, dass ich bei einem Lkw lieber Abstand halte und besonders aufpassen muss“, sagt etwa Leon (10).

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Deutschland ist die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen Jahren zwar gesunken. Doch noch immer sind Verkehrsunfälle bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren weltweit die häufigste Todesursache. Politiker arbeiten daran, die Sicherheit zu verbessern; die EU hat als Ziel ausgerufen, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf nahezu null zu bringen. „Bis dahin haben wir aber noch viel Arbeit vor uns“, sagt Steckelberg.