Tourismus-Service zufrieden: Mehr als 600 Besucher beim Entdeckertag in Wennigsen

Der Regionsentdeckertag am Sonntag war wieder eine gelungene Veranstaltung für Wennigsen. Amirah Adam vom Tourismus-Service, die das Programm in Wennigsen koordinierte, war zufrieden. „Über den ganzen Tag verteilt hatten wir etwa 600 Besucher“, schätzte sie.

Entlang Wennigsens grüner Achse hatten die Besucher mehrere interessante Anlaufpunkte. Etwas Besonderes war das Spiel von Hannovers Top-Wasserballteam Waspo 98 im Wasserpark. Außerdem gab es das Museumsfest, Kunsthandwerk am Spritzenhaus, Besichtigungstouren durch Kloster und Kirche, Führungen an der Sonnenuhr, einen Tag der offenen Tür im Atelier Musicon und den Flohmarkt in der Lutterbrinkstraße.

„Gut angenommen wurde auch der Kutschenshuttle, der die Veranstaltungen anfuhr“, sagte Adam. Außerdem hielt das Wetter einigermaßen. Nachmittags brach zwar ein Platzregen los. Der Schauer dauerte aber nur wenige Minuten. Die Führungen und auch das Spiel der Wasserballer waren zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon beendet. „Glück gehabt“, sagte Adam.

Warum am gleichen Tag auch das Radrennen ?

Adams einziger Kritikpunkt war, dass am Sonntag auch das große Radrennen ProAm durch die Region Hannover stattfand. Auch in Wennigsen waren deswegen Straßen zeitweise gesperrt und Busse fielen aus. „Dadurch wurden die Ehrenamtlichen und Vereine behindert, die mit dem Aufbau des Entdeckertags beschäftigt waren und nicht anreisen konnten“, bedauerte Adam. Auch Besuchern sei die Anreise erschwert worden, manche hätten ihre Ausflugspläne in die Region gleich von vornherein verworfen.

Adam findet es nicht optimal, dass die Region als Ausrichterin des Entdeckertags gleichzeitig ein Radrennen genehmigt. „Es wird schwierig, unter diesen Voraussetzungen Ehrenamtliche und Vereine zu motivieren, im kommenden Jahr ein Tourenziel zu melden", sagte sie. „Trotzdem haben alle ihr Bestes gegeben, um Wennigsen als einladenden Ort zu präsentieren.“

Der nächste Entdeckertag ist am 13. September 2020

Wann der Regionsentdeckertag 2020 ist, steht schon fest: Der Termin ist der 13. September.

