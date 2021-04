Wennigsen

Wie kann man Interessierten ganz ohne Führungen und Events die Gemeinde Wennigsen näher bringen? Und wie gelingt es in der Corona-Pandemie, einen kontaktarmen Stadtrundgang zu organisieren? Das hat sich auch Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen gefragt – und kurzerhand einen digitalen Stadtrundgang mit Audioguide entwickelt, den Interessierte einfach auf seinem Smartphone abspielen können. Ein Angebot, das für Touristen und Wennigser gleichermaßen spannend ist, ist sie sich sicher.

„Wer momentan nach Wennigsen kommt und etwa vorm Kloster steht, der sieht zwar das Gebäude von außen, weiß aber sonst nichts über das Kloster – etwa wann es gebaut wurde“, sagt Adam. Das ändert sich nun, denn in den kurzen Audiodateien erfahren Interessierte Wissenswertes und Interessantes zu Sehenswürdigkeiten und Gebäuden sowie zur Geschichte und Gegenwart Wennigsens. Entwickelt hat Adam den Hörspaziergang zusammen mit Winni Gehrke, der sonst Führungen durch Wennigsen anbietet. Etwa drei bis vier Monate hat es gedauert, bis die Tour online gehen konnte.

NDR-Moderator liest die Texte vor

Die kurzen Texte hat Arne-Torben Voigts, der beim NDR die Sendung „Hallo Niedersachsen“ im Fernsehen moderiert und auch im Radio bei NDR 1 Niedersachsen als Moderator tätig ist, eingesprochen – und zwar ehrenamtlich. Die Texte basieren auf den Informationen entlang des Grünen Fadens, den Gehrke zwischen 1988 und 1990 entwickelt hat, und werden abgespielt, sobald man den QR-Code mit seinem Smartphone einscannt.

Mit dem Handy können Interessierte den QR-Code einscannen und dann eine Audiodatei abspielen. Quelle: Lisa Malecha

„Für mich war das cool, ich habe noch nie eine Führung durch Wennigsen mitgemacht und wollte immer schon mehr über bestimmte Sehenswürdigkeiten wie etwa die Sonnenuhr oder die Schmiede im alten Zentrum erfahren“, sagt Voigts. „Alles, was ich gelesen habe, hat mich selbst interessiert.“

Dank der ehrenamtlichen Hilfe von Gehrke und Voigts und dadurch, dass Hans-Erik Hagedorn von der Agentur W2 Folientechnik die QR-Code Aufkleber kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, konnte der Hörspaziergang mit einem sehr geringen Budget umgesetzt werden. „Insgesamt hat das Projekt 500 Euro gekostet“, sagt Adam. Hätte sie die Entwicklung und Umsetzung an eine Firma abgegeben, wäre die Aktion nicht finanzierbar gewesen, denn externe Firmen nehmen mehrere Tausende Euro für die Realisierung einer Audiotour.

Hintergrundwissen zu zehn Stationen

Die Audioguide-Tour entlang des „Grünen Fadens“ dauert, wenn man alle Stationen abgeht, etwa eine Stunde. Doch natürlich kann sich jeder Besucher auch einzelne Stationen rauspicken, die er anhören will, oder sich eine eigene Route zurechtlegen. Je Standort sind die Audiodateien zwischen zwei und vier Minuten lang. Insgesamt an zehn Stationen sind die Sticker mit den QR-Codes angebracht.

Ohne lange Vorbereitung können Interessierte mit den Audiodateien ihren eigenen Ortsrundgang zusammenstellen. Mit einem QR-Code Scanner kann die Tour kostenlos mit dem Handy abgerufen werden. Gleichzeitig sieht man auf einer Übersichtskarte alle Standorte.

Abhören auch vom Sofa aus möglich

Neben den QR-Codes gibt es auch die Möglichkeit, die Dateien online auf tourismus-wennigsen.de abzurufen. So können Interessierte Wennigsen auch dann kennenlernen, wenn sie nicht mehr mobil sind.

Die Internetagentur hdbt aus Hannover hat die Audiodateien mit jeweiligem Hintergrund in Internetlinks eingebunden und zum Abrufen bearbeitet. „Dieser Audioguide ist einmalig in der Region und für einen Ort am Deister“, sagt Gehrke erfreut, während er, Adam und Voigts am Kloster einen der QR-Codes einscannen und sich ihr Werk anhören. „Wennigsen passt sich auch in Zukunft immer den technischen Möglichkeiten an. Man muss mit einem Produkt einfach mal starten, um es dann weiterzuentwickeln“, sagt Gehrke stolz. Alle drei sind sich einig: Der Audiobuide ist ein echter Gewinn für Wennigsen.

Von Lisa Malecha