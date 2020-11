Wennigsen

Das Feuer knistert im kleinen Wohn- und Schlafraum und sorgt dafür, dass der Alltagsstress sich in Luft auflöst. Durch die großen Fensterfronten wirkt der nur knapp 22 Quadratmeter große Wohn- und Schlafbereich großzügiger, als er eigentlich ist. „Mit zwei Personen kann man hier gut einen Kurzurlaub verbringen – wenn noch ein bis zwei Kinder dabei sind, wird es schon ganz schön kuschelig“, sagt Tim Göbel. Er führt durch das erste komplett klimaneutrale Tiny Hotel in der Region Hannover und zeigt auf das Doppelbett. „In der Schublade unter dem Bett sind noch zwei Kinderbetten versteckt.“

Insgesamt rund 30 Quadratmetern stehen den Gästen in dem Hotel an der Ecke Degerser Straße/Neustadtstraße in Wennigsen zur Verfügung – was die Führung allerdings nicht kürzer macht, denn auf kleinem Raum sind viele technische Innovationen versteckt. Ausgestattet ist das Tiny Hotel mit einem Doppelbett, einer Küchenzeile, einem Tisch, zwei Stühlen und einer Kommode – geeignet für Kurzaufenthalte von ein bis zwei Nächten für zwei Erwachsene mit ein bis zwei Kindern.

Tiny Hotel ist fast komplett autark

Seit dem Sommer können Gäste in dem kleinsten Hotel im Calenberger Land übernachten. „Nachhaltig reisen, Autarkie erleben und Klimaneutralität schaffen“ – so bewirbt Göbel sein Tiny Hotel in Wennigsen. Und auch wenn es nicht das einzige Tiny Hotel in der Region Hannover ist, so ist es aber das erste, das vollkommen autark ist und ganz ohne Versorgungsleitungen auskommt – unter anderem dank Solaranlage auf dem Dach. „Die einzelnen Elemente wie die Fotovoltaikanlage oder die Wasserfilter gibt es schon bei anderen Hotels – aber alles kombiniert in dieser kleinen Größenordnung, das ist schon eine Neuheit“, sagt der 34-Jährige, dem die Begeisterung für sein Projekt deutlich anzumerken ist.

Tim Göbel (34) zeigt den Küchenbereich seines Tiny Hotels. Geheizt werden die rund 30 Quadratmeter mit einem Pelletofen. Quelle: Lisa Malecha

Rund 100.000 Euro hat es gekostet, seinen selbst angefertigten Bau auf dem Grundstück für den Betrieb aufzustellen. Gefördert wird das Tiny Hotel unter anderem durch die Region Hannover. Nur 5 Kilogramm CO2 -Emissionen fallen pro Person und Übernachtung an. „In normalen Hotels liegt der Wert bei etwa 20 bis 40 Kilogramm.“

Tiny Hotel soll Biogasanlage bekommen

Wärme liefert der Pelletofen. „Die Pellets sind ein Abfallprodukt aus der Holzindustrie – für sie wurden also nicht extra Bäume gefällt“, sagt Göbel. Doch Gäste müssten sich keine Gedanken machen, dass sie im Hotel mit Feuer hantieren müssen. „Der Ofen ist über ein paar Knopfdrücke steuerbar.“

Nur mit der Küche ist Göbel noch nicht ganz zufrieden. Denn zum Kochen wird derzeit noch Gas aus normalen Gasflaschen aus dem Einzelhandel genutzt – doch auch das soll sich ändern. „Ich möchte gerne eine eigene Mini-Biogasanlage bauen, um das Gas für den Herd selber zu liefern“, sagt Göbel. „Dann ist das Hotel komplett unabhängig.“

Geduscht wird im Tiny Hotel in einer Showerloop, einer Dusche, die das Duschwasser recycelt und wieder zurück in die Dusche pumpt. Quelle: Lisa Malecha

Dusche wurde für die Raumfahrt entwickelt Etwa 15 Liter Wasser pro Minute verbraucht der Mensch beim Duschen. Außerdem wird das Wasser erwärmt, was viel Energie kostet. In Zeiten des Klimawandels und Wasserknappheit keine schöne Bilanz, findet Tim Göbel und setzt bei seinem Tiny Hotel auf eine innovative Dusche aus Schweden. Die Loop-Dusche recycelt das Duschwasser und pumpt es wieder zurück in die Dusche. „Bei einer sieben Minuten langen Dusche kann so 50 Prozent der Energie und 50 Prozent des Wassers im Vergleich zu einer herkömmlichen Dusche eingespart werden“, sagt Göbel. Je länger man duscht, desto mehr Wasser wird gespart: Theoretisch könnte man laut Göbel stundenlang duschen, ohne dafür mehr Wasser als bei einer nur sieben Minuten langen Dusche zu verbrauchen. Konzipiert wurde die Dusche ursprünglich für die Raumfahrt – unter anderem kommt diese Art von Dusche laut Göbel in der internationalen Raumstation zum Einsatz. Wie viel Wasser und Energie ganz konkret gespart wird, komme aber auch immer darauf an, wie „verschmutzt“ die Person ist, die duscht. „Gerade im Sommer, wenn Menschen sich mit Sonnencreme einschmieren, geht das Wasser nicht so schnell in die Zirkulation“, erläutert er. Die Loop-Dusche funktioniert an sich wie eine herkömmliche Dusche. Allerdings läuft das Wasser nicht in den Abfluss, sondern wird aufgesammelt und zurückgepumpt, nachdem es einige Filter durchlaufen hat, die zunächst grobe Verschmutzungen wie Haare und auch kleinere Partikel bis hin zu Chemikalien herausfiltern. Und das funktioniert so gut, dass das gefilterte Wasser sogar Trinkwasserqualität erreicht. „Das weiß ich, weil ich es regelmäßig testen lasse“, sagt Göbel. Nach dem Filterprozess pumpt eine Pumpe das Duschwasser zurück in den Duschkopf. „Das Wasser muss dann nur minimal wieder aufgeheizt werden – was wiederum Energie spart“, sagt Göbel. Nach der Dusche fließt das Wasser in den Abfluss – doch es wird auch dann nicht verschwendet. „Das wird immer noch so weit gereinigt, dass ich es für die Gartenbewässerung nutzen kann“, sagt Göbel.

Klimaschutz heißt nicht immer Verzicht

Bereits 2017 hat Göbel angefangen, sein Konzept zu erarbeiten. „Es war ein langer Prozess, bis wir Anfang Juni die ersten Übernachtungsgäste begrüßen konnten“, sagt er. Seither ist sein Tiny Hotel gut gebucht – und das, obwohl der 34-Jährige noch kaum Werbung macht. „Es ist ja erst die Testphase, ich muss erstmal schauen, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.“ Unter anderem habe er im Oktober gemerkt, dass er an der Stromversorgung arbeiten muss. „Es gab eine sehr sonnenstundenarme Phase, da hat meine Batterie zwar gereicht“, berichtet er. „Doch wenn die Fotovoltaikanlage im Winter mit Schnee bedeckt ist, könnte es eng werden, wenn Gäste mehr als ein paar Tage hier übernachten wollen.“

Göbel, der bereits auf dem Platzprojekt in Hannover einen Überseecontainer zum Tiny House umgebaut hat, will mit seinem Projekt vor allem Zeigen, dass Klimaschutz nicht gleich Verzicht bedeute. „Deshalb habe ich das Hotel auch sehr modern eingerichtet, auf hochwertige Materialien gesetzt“, sagt er. Denn leider hätten vielen Menschen noch Vorurteile bei dem Thema.

Testphase dauert zwei Jahre

Der Standort sei nicht ideal, sagt Göbel. „Viele Gäste würden lieber näher am Deister übernachten.“ Allerdings sei es nicht einfach, Genehmigungen zu bekommen. Er habe eineinhalb Jahre in der gesamten Region erfolglos nach einem Platz gesucht, bis er schließlich das Grundstück in Wennigsen gefunden hätte. Zwei Jahre läuft sein Pachtvertrag zunächst. Wie es also Ende 2021 weiter geht, sei noch unklar. Zurzeit steht das Tiny Hotel aufgrund des Corona-Teil-Lockdowns leer. „Ein bisschen ärgerlich, so mitten in der Testphase – aber das lässt sich nun mal nicht ändern“, sagt Göbel.

Weitere Infos zum Tiny Hotel gibt es unter tiny-hotel.com.

Stehen bald mehrere Tiny Hotels in der Region? Wenn die Testphase gut läuft, möchte Göbel das Projekt ausweiten – wenn er denn geeignete Standorte findet. Nur so würde sich das Projekt auch wirtschaftlich lohnen. „Gerade der Deister ist prädestiniert für Tiny Hotels“, ist sich Göbel sicher. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie würden immer mehr Menschen den Kurzurlaub vor der Haustür bevorzugen. „Viele nutzen das Tourismusangebot rund um Wennigsen“, sagt er. Doch gerade für Wanderer und Camper fehle es oft an passenden Angeboten. „Ich kenne das ja von mir: Ich wollte gerne Wandern, aber ich brauche dafür kein Vier-Sterne-Hotel“, sagt Göbel. Doch kleinere, günstige Herbergen gebe es in unmittelbarere Nähe der guten Wanderrouten oft nicht. „Und man will ja auch nicht zum Wandern ganz abseits wohnen.“ Daher sucht Göbel bereits jetzt nach weiteren Grundstücken für seine Tiny Hotels – gerne ganz naturnah und in unmittelbarere Nähe zu schönen Wander- und Fahrradrouten.

Von Lisa Malecha