Trotz Teil-Lockdown: Seniorenheime in Wennigsen empfangen weiter Besucher

Hannover

Nicht isoliert und auch nicht von der Außenwelt abgeschnitten: Für die Bewohner der Senioreneinrichtungen in Wennigsen wirkt sich der Corona-Teil-Lockdown nun nicht mehr so schwerwiegend auf ihren Alltag aus wie noch zu Beginn der ersten großen Infektions-Welle im März. In den Betreuungseinrichtungen des Gemeindegebietes können die Bewohner weiterhin Besucher empfangen. Allerdings setzen die Einrichtungen die angeordneten Kontaktbeschränkungen unterschiedlich um.

Zu den Treffen dürfen Angehörige aus maximal zwei Haushalten

Im Ortskern von Wennigsen nehmen die Bewohner im Seniorendomizil Deisterblick weitgehend normal am öffentlichen Leben teil. „Die Senioren können unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes jeweils zwei bis drei Personen empfangen, wobei natürlich die Beschränkung auf Angehörige von maximal einem weiteren Haushalt gilt“, sagt Einrichtungsleiter Philipp Rose. Bei Doppelzimmern sollte sich laut Rose deshalb im Zeitraum von Besuchen einer der Bewohner nicht im Zimmer aufhalten.

Es sei aber für Gäste nicht zwingend notwendig, im Vorfeld Termine zu vereinbaren. „Man kann auch spontan kommen“, sagt Rose. Außerdem sei es für die Bewohner auch möglich, die Einrichtung für Spaziergänge oder andere Dinge zu verlassen. „Wir appellieren an die Vernunft, dass auch außerhalb des Seniorendomizils die Kontaktbeschränkungen und Mindestabstände eingehalten werden“, sagt der Einrichtungsleiter. Das Hygiene- und Besuchskonzept dürfe aber nicht die Grundrechte einschränken.

Temperatur wird beim Betreten gemessen

Was aber auch für das Seniorendomizil gilt: Der Aufenthalt von Besuchern wird dort schriftlich dokumentiert, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Diese Unterlagen werden laut Einrichtungsleitung nach drei Wochen vernichtet. Außerdem wird am Eingang vor dem Betreten der Einrichtung die Körpertemperatur der Gäste gemessen. „Dann werden vor den Besuchen auch mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung und Kontakte zu bestätigten Corona-Fällen abgefragt“, sagt Rose. Zum Hygienekonzept gehöre auch eine umfangreiche Desinfektion.

Gleichwohl weiß auch der Einrichtungsleiter: „Wenn es einen bestätigten Covid-Fall geben sollte, wird das Haus dicht gemacht“, sagt Rose. Bei einem Infektionsverdacht werde zunächst einmal Quarantäne für den betreffenden Bewohner oder Mitarbeiter angeordnet. „Wir haben in Wennigsen einen Arzt, bei dem wir schnell Corona-Tests machen können“, sagt Rose.

Besuchskonzept ist großer Aufwand für die Mitarbeiterinnen

Er lobt wegen der notwendigen Hygiene- und Besuchskonzepte seine Mitarbeiterinnen: „Das ist viel Aufwand, denn unsere Türen sind erst einmal von außen zu“, sagt Rose. Angehörige, Apotheken oder Lieferdienste müssen demnach erst einmal klingeln, bevor das Einlasskonzept greife. Derzeit bespreche er mit den Mitarbeitern das Vorgehen für die Weihnachtszeit. „Dann werden wir einen Kollegen nur für die Pforte abstellen“, kündigt der Einrichtungsleiter an. Gleichwohl: „Wir halten uns immer auf dem Laufenden, damit wir neue Anordnungen schnell umsetzen können“, sagt Rose.

In Bredenbeck müssen Bewohner zwei Bezugspersonen für Besuche festlegen

Im Alten- und Pflegeheim Bredenbeck ist das Besuchskonzept etwas strenger: Wie die Pflegedienstleitung Stefanie Ruppert berichtet, müssen sich die derzeit rund 65 Bewohner auf zwei unterschiedliche Bezugspersonen festlegen, die dann auch nur zweimal pro Woche in die Einrichtung am Bräutigamsweg kommen dürfen. „Aber nur nach telefonischer Terminvereinbarung, nicht spontan“, sagt Ruppert. Außerdem seien die Treffen auch für fast alle Bewohner und nahestehende Personen nur im Besucherraum und für etwa 30 Minuten möglich. „Bewohner, die nicht laufen können, dürfen Besuch in ihren Zimmern empfangen, aber nur in Einzelzimmern, weil es sonst mehr als die erlaubten zwei Haushalte wären“, sagt die Pflegedienstleitung.

Im Alten- und Pflegeheim Bredenbeck können die Bewohner zweimal pro Woche zwei festgelegte Bezugspersonen jeweils einzeln in einem Besucherraum empfangen. Quelle: Ingo Rodriguez

Gäste werden zum Besucherraum begleitet

Bei den Besuchen begleiten die Mitarbeiter in Bredenbeck die Gäste aber durch die Einrichtung: „Besucher werden nach der Desinfektion und mit Mund-Nasen-Bedeckung auf dem kürzesten Weg zu den Treffen gebracht“, sagt Ruppert. Zuvor sei jeweils das Ausfüllen eines Erfassungsbogens notwendig. „Darin müssen die Gäste bestätigen, dass sie in den vorangegangen zwei Wochen nicht verreist waren, keine Covid-19-Symptome und auch in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu Infektionsfällen hatten“, sagt die Pflegedienstleitung. Überprüfen lasse sich dies nicht. „Aber die Besucher quittieren das ja auf den Erfassungsbögen. Das sind alles mündige Menschen, denen wir vertrauen müssen.“

In der Einrichtung dürfen sich die Bewohner laut Pflegedienstleitung frei bewegen. „Die Senioren und ihre Angehörigen kommen inzwischen mit den Regelungen ganz gut klar“, sagt Ruppert. Man habe sich an die Einschränkungen gewöhnt. „Viele der Besucher sind vor der Corona-Pandemie normalerweise auch nicht öfter als zweimal pro Woche gekommen“, sagt Ruppert.

Für die Bewohner beider Einrichtungen gibt es aber einen wichtigen Unterschied zwischen dem Teil-Lockdown und den noch strengeren Regeln anlässlich der ersten Corona-Infektionswelle: Dass nach den Lockerungen im Mai nicht wieder ein striktes Besuchsverbot in den Seniorenheimen gilt, wird als große Erleichterung empfunden.

Von Ingo Rodriguez