Wennigsen/Barsinghausen

Gleich neunmal sollen Ali E. (17), Albin G. (18), Kaled E. (20), Jordan R. (19) und David P. (19) Tankstellen und Spielotheken im Umland von Hannover überfallen haben. Nun stehen die jungen Männer vor Gericht: Am Montag, 15. März, war Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover.

Ihnen wird gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Zwischen November 2019 und September 2020 sollen sie zwei Tankstellen und einen Lebensmittelmarkt in Barsinghausen, zwei Tankstellen und einen Lebensmittelmarkt in Wennigsen, eine Tankstelle in Springe, eine Spielothek in Garbsen sowie eine Tankstelle in Wunstorf überfallen haben – in wechselnder Beteiligung. Den jungen Männern wird vorgeworfen, dass sie maskiert in die jeweiligen Tankstellen oder Geschäfte gegangen sind und dort die Mitarbeiter zum Teil mit Schlagstöcken oder sogar mit Schreckschusspistolen bedroht haben. So haben sie in weniger als einem Jahr 7000 Euro erbeutet.

Angeklagter soll Mann am Kröpcke niedergestochen haben

Einer der Überfälle, die den Angeklagten zu Last gelegt wird, ist der aus dem Januar 2020 auf die TAS-Tankstelle an der Degerser Straße in Wennigsen. Tankstellen-Mitarbeiterin Leonie Kreye hat den Überfall miterlebt. Die damals 18-Jährige war von zwei maskierten Männern mit Schlagstöcken bedroht worden, als sie Spätschicht hatte. Nur wenige Wochen später wurde dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Rewe-Markt überfallen. Drei maskierte Männer betraten den Supermarkt und bedrohten eine 65-jährige Mitarbeiterin mit Schusswaffen.

Zudem soll einer der Angeklagten im August 2020 einen Menschen in der Innenstadt Hannovers mit einem Messer „potenziell lebensbedrohlich“ verletz haben. Wie die Polizei damals mitteilte, wurde in der Nacht zu Sonntag, 2. August, ein 29-Jähriger in der Nähe des Kröpcke in den Unterbauch gestochen und schwer verletzt. Das Opfer war gegen 3.45 Uhr an der Georgstraße auf eine vierköpfige Gruppe junger Männer getroffen. Der 29-Jährige wurde von ihnen angesprochen. Dann zückte einer aus der Gruppe ein Messer und stach zu. Die vier Mitglieder der Gruppe flüchteten nach der Tat in unterschiedliche Richtungen, der mutmaßliche Täter setzte sich in die U-Bahn-Station Kröpcke ab. Dabei wurde er noch von zwei Zeugen des Vorfalls verfolgt, die ihn dann aber aus den Augen verloren.

Betrug im Internet

Doch das sind nicht die einzigen Straftaten, die den jungen Männern vorgeworfen werden. Darüber hinaus sollen einige der Angeklagten in insgesamt zehn Fällen über die Internetplattform eBay teure Kleidungsstücke oder elektronische Geräte verkauft, diese aber nach Erhalt der Zahlung nicht geliefert haben. Hierdurch sollen die Angeklagten rund 1000 Euro erlangt haben.

Laut Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts Hannover, haben die Angeklagten angekündigt, von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Bislang sind zehn Prozesstage geplant, an denen nun Zeugen der Taten gehört werden.

Von Lisa Malecha