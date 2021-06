Wennigsen

Lange Zeit war die Hagemannstraße ein verkehrsberuhigter Bereich – nun soll sie auf Anordnung der unteren Verkehrsbehörde eine Tempo-30-Zone werden. Doch das kommt in Verwaltung und Politik nicht gut an: Wennigsen möchte gegen die Anordnung vorgehen. Nun überlegt die Verwaltung sogar, ob sie künftig eigenständig verkehrsbehördliche Anordnungen treffen sollte.

Der aktuelle Fall

Vor Beginn der Hauptstraßensanierung war die Hagemannstraße ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem Autos nur Schritttempo fahren durften. Das sollte, so der Wunsch aus Wennigsen, auch so bleiben. Seit Monaten habe die Verwaltung daher versucht zu verhindern, dass der verkehrsberuhigte Bereich dort aufgehoben wird, erläuterte Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Ordnung bei der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitalen.

Passiert sei monatelang nichts, bis dann zwei Tage vor der Öffnung der Kreuzung Hauptstraße/Hagemannstraße die Anordnung für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone kam. Keine gute Lösung, findet man in Wennigsen. Denn viele Schüler befahren die Hagemannstraße auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad. „Wir sehen in der neuen Situation eine nicht unerhebliche Gefährdung der Schüler“, machte Schubert deutlich.

Wie geht es weiter?

Die Hagemannstraße ist nur eines der Beispiele, wegen denen die Gemeinde gerne eigenständig verkehrbehördliche Anordnungen treffen möchte. Parkverbote, Straßensperrungen, Tempolimits – bisher muss sich die Gemeinde Wennigsen bei all diesen Dingen der Region Hannover unterordnen. Und das läuft nicht immer so, wie die Gemeinde es sich wünscht. Mitunter seien Bearbeitungszeiten lang, es würde nicht auf die Bedürfnisse der Wennigserinnen und Wennigser eingegangen.

Bisher war die Hagemannstraße, die unter anderem von vielen Schülern befahren wird und an der ein Altenheim liegt, eine verkehrsberuhigte Zone. Das ändert sich nun. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Nun kam aus Gehrden ein Vorschlag, der auch in der Nachbarkommune Wennigsen Wellen schlägt: Dort hatte sich kürzlich der kommunale Verkehrsausschuss dafür ausgesprochen, dass die Stadt Gehrden verkehrsbehördliche Maßnahmen innerhalb des Stadtgebiets in Eigenregie anordnen kann. Die Stadtverwaltung soll zumindest sorgfältig überprüfen, ob es auch aus wirtschaftlicher und personeller Sicht sinnvoll und möglich ist, eine eigene Verkehrsbehörde einzurichten oder Teile des bislang ausgegliederten Aufgabenbereichs zu übernehmen.

Zusammenarbeit mit Gehrden?

Diese Option und eine mögliche Zusammenarbeit mit Gehrden soll nun auch die Gemeinde Wennigsen prüfen. Allerdings müsse man schauen, ob die Verwaltung das dafür benötigte Personal bekommen würde, betonte Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Ordnung. Zudem merkte sie an, dass die Übernahme sicherlich auch teurer für die Gemeinde werden würde als die bisherige Lösung. „Aber unsere Bereitschaft ist da“, sagte Schubert.

Wennigsen und Gehrden wären nicht die ersten Kommunen in der Region, die die verkehrsbehördlichen Aufgaben selber übernehmen. Denn das kann jede Kommune ab einer Einwohnerzahl von 10.000. Unter anderem hat Hemmingen das vor einiger Zeit getan.

Was sind die Vorteile für Wennigsen?

Zu den Aufgaben der Verkehrsbehörde zählen unter anderem das Einrichten und Anordnen von Parkverboten, Sperrungen, Tempolimits und Fußgängerüberwegen. Mit der Übernahme von verkehrsbehördlichen Aufgaben könnte die Gemeinde in all diesen Bereichen künftig sehr viel schneller und flexibler auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren.

Der Vorschlag, die Übernahme zu prüfen, fand im Ausschuss einige Unterstützer – unter anderem Ingo Laskowski vom ADFC. Er wies darauf hin, dass Anträge des ADFC zum Teil mehrere Jahre bei der Region lägen, ohne bearbeitet zu werden. Auch Klaus Kropp (SPD) sprach sich dafür aus. „Ich freue mich sehr, dass die Verwaltung Ansätze unternimmt, um die Verkehrsbehörde nach Wennigsen zu hören“, sagte er und kritisierte anschließend die Region Hannover: „Wir haben kein Verständnis für den Service des Dienstleisters aus der Region Hannover.“

Von Lisa Malecha