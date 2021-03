Holtensen

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Kind in Holtensen von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer gegen 7.30 Uhr an der Ampel an der Bredenbecker Straße abbiegen. Der Fahrer habe noch einen Fußgänger passieren lassen, der an der Ampel über die Straße wollte. Als er dann anfuhr, sei das Kind – laut Polizei vermutlich bei rot – noch schnell über die Straße gelaufen. Dabei wurde es von dem Auto glücklicherweise nur leicht erfasst, sagt die Polizei. Doch der Zusammenstoß habe das Kind trotzdem zum Fall gebracht, weshalb es zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über das Ausmaß der Verletzung konnte die Polizei nichts genaueres sagen, allerdings sprechen die Beamten von einem „leichten“ Unfall.

Von Lisa Malecha