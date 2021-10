Gleich zweimal hat es in den vergangenen Tagen in der Holtenser Ortsdurchfahrt (B 217) gekracht. Die Piraten fordern sofortige Schritte, um den vermeintlichen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Die große Lösung in Form einer Neugestaltung der gesamten Durchfahrt ist unterdessen schon auf dem Weg.