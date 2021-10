Wennigsen

Um den Klimaschutz vor Ort zu stärken, rief die Gemeinde Wennigsen sie vor fast genau zwei Jahren im November 2019 ins Leben. In ihrer jüngsten Sitzung zog die Arbeitsgemeinschaft (AG) Klimaschutz jetzt eine Zwischenbilanz. Auch weil sie in dieser Form möglicherweise nicht in der kommenden Ratsperiode weiterarbeiten wird. Es mehren sich die Anzeichen, dass Klimaschutzthemen künftig in einem neu zugeschnittenen Ausschuss behandelt werden.

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren einiges erreicht“, freut sich Jonas Farwig, neuer SPD-Fraktionsvorsitzender und Leiter der AG. Ein Schwerpunkt der Arbeit des zwölfköpfigen Gremiums lag auf der Festlegung ökologischer Standards im Bausektor. Beispielhaft nennt Farwig die Planung des Neubaugebietes Im Bergfelde in Bredenbeck. In dem kürzlich beschlossenen Bebauungsplanentwurf finden sich einige Punkte der AG wieder. So wurde in Sachen Energieeffizienz der Gebäudestandard von ursprünglich KfW 55 auf KfW 40 angehoben. Die Grundstücke werden nur an Hausbauer vergeben, die diesen Standard realisieren wollen. „Das war uns ganz wichtig, ein großer Erfolg“, so Farvig.

Fotovoltaikanlagen kommen auf die KGS und die Kläranlage

Was für Privatleute gilt, soll künftig auch für die Gemeindeverwaltung gelten. In ihrem zweiten Grundsatzbeschluss legte die AG das Augenmerk auf den öffentlichen Bereich. Neben dem KfW-40-Standard soll auch die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Dächern etabliert werden. Auch hier trägt die Arbeit bereits erste Früchte. Auf einem Gebäudeteil der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS Wennigsen) sowie auf der neuen Schlammhalle der Kläranlage in Evestorf sind solche Anlagen bereits beschlossen und sollen noch in diesem Jahr installiert werden. Gleiches ist 2022 auf dem Dach des Bauhofs geplant.

In der Kläranlage könnten im kommenden Jahr noch weitere Flächen dazukommen, etwa auf dem Betriebsgebäude. „Die Anlage hat den größten Energieverbrauch in der gesamten Gemeinde. Da lässt sich also einiges herausholen“, verdeutlicht Farwig. Deshalb soll eine eigens für die Kläranlage beschlossene Potenzialstudie noch weitere Einsparmöglichkeiten prüfen. Denkbar ist sogar ein eigenes Mini-Windkraftwerk zur Stromgewinnung.

Neuer Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt

Auch in Sachen E-Mobilität soll die Gemeinde laut Farwig ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. „Indem man etwa bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge zu E-Fahrzeugen greift“, so der Noch-Vorsitzende der Klimaschutz-AG. Wie es mit dem Gremium weitergeht, ist noch unklar. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister hatte Ingo Klokemann als SPD-Fraktionsvorsitzender angeregt, die AG zu einem Umwelt- und Klimaschutzausschuss aufzuwerten. Ein Vorstoß, dem auch andere Fraktionen und Mitglieder aufgeschlossen gegenüberstehen.

Mittlerweile kam aus mehreren Richtungen die Überlegung auf, die Ausschüsse neu zuzuschneiden. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt etwa sei mit Themen häufig überfrachtet, was in den Sitzungen regelmäßig zu ellenlangen Tagesordnungen und Beratungen bis in den späten Abend führte. Um die geballten Sitzungen zu entzerren, wären alternativ auch häufigere Termine denkbar. Auch darüber wird vor der Konstituierung des neuen Rates am 11. November bereits diskutiert.

