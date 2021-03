Holtensen

21 Tage ohne Kabelfernsehen, Internet und Telefon – und das in Zeiten, in denen Kinder im Homeschooling sind und auch zahlreiche Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten. Genau das haben einige Vodafone-Kunden aus Holtensen gerade hinter sich. Denn vom 11. Februar bis zum 4. März gab es lokale Einschränkungen des Kabelglasfasernetzes in dem Wennigser Ortsteil. Die Betroffenen sind sauer: Sie verstehen nicht, warum eine Reparatur so lange dauert.

Betroffen gewesen seien nur sehr wenige Haushalte, betont ein Vodafone-Sprecher – genau neun Vodafone-Kunden, die in ihren Häusern an den Straßen Am kleinen Felde und Hamelner Straße vorübergehend kein Kabel-TV nutzen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren konnten.

„Wir hängen total in der Luft“

Einer von ihnen ist Gerhard Rose, der sich an unsere Redaktion gewandt hat. Der Holtenser lebt an der Straße Am kleinen Felde und hat sich hilfesuchend an die Zeitung gewandt, nachdem ihm gesagt wurde, dass er noch bis zum 14. März ohne Internet und Telefon auskommen müsse. „Zu Anfang wurde ich noch vertröstet, dass man an der Störung arbeitet und der Schaden in Kürze behoben ist“, schildert Rose.

„Nach einigen Tagen lief dann bei Anrufen ein Band mit dem Hinweis, die Störung dauert noch bis zu 14. März, was mich aber nicht hinderte, in der Leitung zu bleiben, um einen Sachbearbeiter zu sprechen.“ Durch seine Hartnäckigkeit habe er dann den Namen der Firma erfahren, die mit der Reparatur beauftragt ist. „Auskunft hier war die Gleiche: ,Wir warten auf die Genehmigung für die Straßensperrung‘“, sagt Rose und fragt sich, warum es vier Wochen dauert, bis eine Genehmigung da ist.

Eine weitere Anwohnerin aus Holtensen hat ähnliche Probleme – auch sie wohnt Am kleinen Felde. Von Anfang an habe es in ihrem Haus Probleme mit dem Vodafone-Netz gegeben, berichtet die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Und auch bei ihr habe dann ab dem 11. Februar nichts mehr funktioniert. In ihrer Not habe die Kundin dann ihre Anschlüsse gekündigt, die Verträge laufen aber noch bis 2022. Nun hänge sie nach eigenen Angaben total in der Luft.

Witterung und fehlende Genehmigung verzögern Reparatur

Nun äußert sich Vodafone zu den Problemen. Ursache war laut Unternehmenssprecher ein defektes Bauteil auf der unterirdischen Zufuhrstrecke, über den die betroffenen Kunden an das Kabelnetz angeschlossen sind. Die Reparatur des zerstörten Kabelstrangs konnte nur durch Tiefbauarbeiten erfolgen. Diese seien in der Planung sehr aufwendig gewesen. Aufgrund der Wetterlage im Februar und der Vorlaufzeit für die behördliche Genehmigung der Straßen-vollsperrung konnten die Arbeiten erst jetzt am Donnerstag, 4. März, durchgeführt werden, erläutert der Sprecher. Die Tiefbauspezialisten hätten die eigentlichen Reparaturarbeiten aber so intensiv vorbereitet, dass das defekte Bauteil am Donnerstag vor Ort binnen weniger Stunden ausgebaut und ersetzt werden konnte, teilt er mit.

„Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Uns war bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung einer Zufuhrstrecke geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Festnetz von Vodafone wünschen und benötigen“, sagt der Sprecher und ergänzt: „Wir haben alles Menschenmögliche daran gesetzt, dass die betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder das Kabel TV, Breitband-Internet und Festnetztelefon in gewohnter Qualität nutzen konnten.“

Von Lisa Malecha