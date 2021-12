Wennigsen

Sieben Vereine und Projekte aus der Gemeinde Wennigsen profitieren in diesem Jahr vom VR-Gewinnsparen der Volksbank. Das Geldinstitut hat jetzt wieder die Reinerträge ausgeschüttet.

Auch wenn in diesem Jahr coronabedingt wieder auf die feierliche Übergabe durch Geschäftsstellenleiter Oliver Novakovic verzichtet werden musste, fanden die Spenden doch ihren Weg zu den glücklichen Empfängern.

Volksbank verteilt insgesamt 217.640 Euro an 170 Vereine

„Wir freuen uns, dass wir wieder zahlreichen Vereinen und gemeinnützigen Institutionen bei ihren Projekten unter die Arme greifen und ihre Vereinskassen entlasten konnten. Diese großzügige Unterstützung wäre jedoch ohne unsere Gewinnsparer gar nicht erst möglich. Denn jedes ihrer Lose trägt dazu bei, dass wir soziale, kulturelle oder sonstige gemeinnützige Zwecke in der Region fördern können“, erklärt Novakovic.

In der Gesamtbank wurden in diesem Jahr 217.640 Euro aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens an 170 Vereine verteilt. Allein an die 17 Empfänger der Kommunen Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg gingen 18.100 Euro.

Dafür werden die Spenden genutzt

Bei den sieben aus Wennigsen ausgewählten Vereinen und Institutionen ist das Geld gut angelegt. Die Klosterkirche Marien-Petri investiert ihren Betrag in neue Veranstaltungstechnik und in einen Unterstand der Meriba-Kinderkantine, der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Wennigsen in die Restaurierung des Ursula-Brunnen, der Freundeskreis Grundschule Bredenbeck in neue Spielgeräte für den Hort, der Förderverein der Gemeindebüchereien in neue Bücher, der Kulturkreis Kloster in Notenständer und der Förderverein der Fußballsparte des TSV Wennigsen in Minitore. Außerdem wurde die Anschaffung einer Sitzgruppe vor der Gemeindebücherei durch den Präventionsrat unterstützt.

Von André Pichiri