Zwei Hufe, also 60 Morgen oder – um es in heutigen Einheiten auszudrücken – 15 Hektar war das Örtchen Huchelem groß. Der kleine Ort bestand laut dem Buch „Aus Wennigsens Vergangenheit“ von Friedrich Wüllner wohl nur aus einem einzigen Hof. Heute gehört das Land, dass 1162 in einer Bestätigungsurkunde genannt wird, auf Degerser Gebiet.

Huchelem ist ein Ort, die man heute vergeblich auf der Landkarte sucht, gewissermaßen ein untergegangener Ort. Und damit ist Huchelem nicht allein.

Die Örtchen im Eichenwald

Unterhalb und oberhalb von Huchelem lagen Sieberingehusen und Basthop. Der Name Basthop ist auch heute noch einigen Wennigsern bekannt. Der Ort lag vermutlich im Degerser Holze an der Südspitze des Westerholzes. Alle drei Hofstätten sind verschwunden.

In Richtung Wenngiser Mark gab es dann noch den Zinthof, und auch der Hesphop findet Erwähnung in Wüllners Buch. Wo dieser gelegen hat, sei aber nicht mehr nachzuweisen. Vermutet wird, dass er Nahe des Ahlerfeldes lag. Laut „Rechts- und Wirtschaftsgeschichte Norddeutscher Forstern besonders im Lande Hannover“ haben die Bauernhöfe Basthop, Hesphop und Zinthof, die in einem Eichenwald gelegen waren, der Holzzucht Platz gemacht.

Weiterhin gab es in Wennigsen noch Husen. Doch Husen wurde bereits im 14. Jahrhundert dem Wennigser Kloster einverleibt. Pledestorpe lag zwischen Wennigsen und Bredenbeck etwa auf Höhe von Argestorf.

Herkestorpe heißt heute anders

Kennen Sie übrigens Herkestorpe? Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort 1252. Zwei Jahre später wurden acht Hufen Landes von Erkestorpe durch Graf Moritz von Spiegelberg dem Augustiner Chorfrauenkloster von Wennigsen (Deister) geschenkt. Heute heißt dieses Dorf Argestorf.

Bönnigsen wird Teil von Degersen

Der Ort Bönnigsen ist wohl noch den meisten Wenngisern bekannt – auch wenn er heute kein eigenständiger Ortsteil mehr ist, sondern lediglich ein Teil von Degersen. 1238 wurde Bönnigsen zum ersten Mal urkundlich erwähnt – damals noch als Boningissen.

Es wird vermutet, dass ein Sippenführer der Cherusker oder Sachsen mit dem Namen Bono oder Buno den Ort gegründet hat und sich daraus dann im Laufe der Zeit der Name Bönnigsen entwickelt hat. Laut der Chronik „ Wennigsen 1200-2000: Ein Lebenslauf“ gibt es verschiedene Überlieferungen die den Schluss nahe legen, dass Bönnigsen eine der ältesten Siedlungen im Raum Wennigsen ist.

Die Gründe: Bönnigsen liegt auf einer Anhöhe – ein wichtiges Indiz für eine alte Ansiedlung. Zudem gibt es archäologische Funde die darauf hindeuten, dass der Ort bereits im dritten Jahrtausend vor Christus besiedelt war.

Krieg und Pest treffen den Ort hart

Bönnigsen lag am sogenannten Amtsweg von Wennigsen nach Ronnenberg. Doch Ortschaften, die an bedeutenden Straßen lagen, waren zu Kriegszeiten auch besonders gefährdet. In der Chronik schreibt Ilse Gottwald dazu: „Das Kriegselend traf Bönnigsen im 30-jährigen Krieg hart.“ Viele mussten ihre Heimat verlassen, nur wenige kehrten zu ihrem Besitz zurück. 1684 wurde das Dorf dann auch noch von der Pest heimgesucht. 1928 dann verschwand Bönnigsen amtlich von der Landkarte. Der Ort war nach Degersen eingemeindet worden.

