Wennigsen

Vor einem Jahr ging Deutschland in den ersten Lockdown. Zum Jahrestag hat die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) zusammen mit der Gemeindeverwaltung den zweiten Teil ihrer Kampagne „Danke für Ihre Treue“ initiiert – und zahlreiche Plakate im Ort aufgehängt.

Bereits im vergangenen Mai hatten WIG und Verwaltung an 30 Bauzäunen Dankesbotschaften in allen Ortsteilen aufgestellt. Damit bedankten sie sich damals bei den Wennigsern und den Besuchern dafür, unter all den schwierigen Rahmenbedingungen der lokalen Wirtschaft die Treue zu halten.

Dank hängt dort, wo die Wennigser Zuhause sind

Jetzt, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, finden sich – ebenfalls in allen Ortsteilen der Gemeinde – 150 Plakate, auf denen WIG und Gemeinde erneut für die Treue der Wennigser danken. Dieses Mal eher nicht auf den großen Hauptstraßen, sondern in den vielen kleinen Wohnstraßen, wo die Wennigser Zuhause sind.

Dies sei der zweite, aber nicht der letzte Baustein der gemeinsamen Kampagne von WIG und Gemeinde, verrät die WIG. So soll gegen Herbst noch ein weiterer Bestandteil mit dem Titel „seilokalheld“ folgen. Und Lokalhelden, das sind für die WIG und die Gemeinde die Wennigser selbst. „Sie sind die Helden, die die Wirtschaft unterstützen, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und für lokale Steuereinnahmen sorgen. Die Wennigser Betriebe – insbesondere im Kernort – sind durch die Sanierung der Hauptstraße und die daraus resultierende Baustelle zusätzlich zur Corona-Pandemie von wirtschaftlichen Problemen betroffen“, heißt es von Seiten der WIG. Daher sollen im dritten Teil der Aktion die Wennigser Firmen und Kunden zu Wort kommen – virtuell unter seilokalheld.de.

Von Lisa Malecha