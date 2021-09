Wennigsen

Es war ein langer Abend im Wennigser Rathaus. Erst um 21.59 Uhr stand am vergangenen Sonntag das Ergebnis der Bürgermeisterwahl fest, das Ulrike Schubert (parteilos) und Ingo Klokemann (SPD) in die Stichwahl beförderte. Mittlerweile laufen in der Verwaltung die Vorbereitungen für das Duell am Sonntag, 26. September. Die Auszählung dürfte den Wahlvorständen dann etwas weniger Aufwand bereiten als im ersten Wahlgang.

Da hatte insbesondere das Auszählen der mehr als 3400 Briefwahlstimmen deutlich länger gedauert als in früheren Jahren. Wahlbriefe öffnen, die Richtigkeit der Stimmabgabe überprüfen und dann jede Wahl nach Ortsteilen getrennt auszählen – eingespielte Abläufe, die in Summe aber dennoch viel Zeit kosteten. Auch weil die Stimmzettel für die Regionsversammlung und des Gemeinderates „sehr groß und unhandlich“ waren, sagt Wahlleiterin Ines Lindam.

Gemeinde stockt Briefwahlvorstände auf

Von dem großen Anteil der Briefwähler sei man auch in der Verwaltung „überrascht“ gewesen. „Für die nächste Kommunalwahl planen wir mehr Briefwahlvorstände ein, da das Aufkommen stetig steigt“, kündigt Lindam an. Für den 26. September müsse hingegen nichts mehr nachjustiert werden, da die Stichwahlen des Gemeindebürgermeisters und des Regionspräsidenten mit deutlich weniger Aufwand verbunden seien, als noch am vergangenen Sonntag, als gleich fünf Wahlen (Regionspräsident, Gemeindebürgermeister, Regionsversammlung, Gemeinderat und Ortsräte) anstanden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Beteiligung lag indes bei 68,53 Prozent. Da sei laut Lindam ein guter Schnitt. „Aber wo sind die restlichen Prozent geblieben?“, fragt sie. Es gehe immerhin um das Amt des Bürgermeisters und des Regionspräsidenten: „Diese Personen sind zukünftig wegweisend an der Gestaltung ihrer Gemeinde und der Region Hannover beteiligt.“

Die Wähler wurden nun nicht erneut angeschrieben, die Benachrichtigungskarten behalten für den 26. September ihre Gültigkeit und wurden den Bürgern beim ersten Wahlgang wieder ausgehändigt. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr hat, kann alternativ seinen Personalausweis vorlegen.

Briefwahlstelle seit Dienstag wieder geöffnet

Wer die Briefwahl bereits beim ersten Wahlgang beantragt hatte, konnte dort angeben, ob er die Unterlagen auch für die Stichwahl haben möchte. Schätzungsweise 85 Prozent haben davon laut Verwaltung Gebrauch gemacht. Sie bekommen die Unterlagen automatisch zugeschickt. Die letzten Briefe gingen demnach am Donnerstag in die Post.

Die Briefwahlstelle ist seit vergangenen Dienstag wieder geöffnet. Montag tagten noch die Wahlausschüsse, um die Ergebnisse offiziell zu bestätigen und Schubert und Klokemann für die Stichwahl zuzulassen. Erst im Anschluss konnten die Stimmzettel gedruckt werden.

Unterlagen können auch online angefordert werden

Personen, die die Unterlagen zur Abholung beantragt haben, bittet die Wahlleitung, diese möglichst bald abzuholen. Öffnungszeiten der Briefwahlstelle sind: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 13.30 bis 15 Uhr. Am Freitag vor der Stichwahl ist die Briefwahlstelle von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf empfiehlt die Verwaltung eine rechtzeitige Beantragung der Unterlagen. Das ist online auf www.wennigsen.de/wahlen oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte möglich. Die Onlinebeantragung für die Zusendung ist noch bis kommenden Dienstag, 21. September, um 14 Uhr möglich, die Beantragung zur Abholung noch bis Freitag, 24. September.

Wahlleitung hofft auf hohe Beteiligung

Wer beim ersten Wahlgang seine Kreuze im Lokal gemacht hat, kann im zweiten Durchgang auch per Briefwahl abstimmen. In diesem Fall reicht es, mit der Benachrichtigungskarte oder dem Personalausweis zur Briefwahlstelle zu gehen und die Stimmzettel direkt vor Ort auszufüllen.

So oder so hofft die Gemeinde auf eine hohe Beteiligung. Lindams Appell an die Wennigser: „Jede Stimme zählt, gehen Sie wählen und lassen Sie uns die höchste Wahlbeteiligung in der Region erreichen.“

Von André Pichiri