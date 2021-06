Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die kommenden Kommunalwahlen am 12. September und für die Bundestagswahl am 26. September.

Alle Wennigserinnen und Wennigser, die wahlberechtigt sind und nicht selbst kandidieren sowie kein anders Wahlehrenamt besitzen, können Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. „Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen für die Wahlsonntage mit an die Hand und bieten im Vorfeld Schulungen an“, teilt die Verwaltung mit. Weiterhin ist das Wahlteam der Gemeinde an den Wahlsonntagen jederzeit für die Helferinnen und Helfer erreichbar.

Gearbeitet wird in Schichten

Die Wahllokale sind am 12. und 26. September jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend werden die Stimmen gezählt. Im Regelfall müssen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht den gesamten Tag vor Ort sein. Es werden zwei Schichten eingeteilt. Erst zur Auszählung ab 18 Uhr müssen dann wieder alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein.

„Gern möchten wir ihnen auch anbieten, sich für die Wahl mit einer Freundin oder einem Freund oder mit Verwandten für ein Wahllokal zu melden, damit Sie den Sonntag gemeinsam verbringen können. Für Ihre Mithilfe am Wahlsonntag erhalten Sie sogar eine kleine Aufwandsentschädigung, die mindestens 25 Euro beträgt“, teilt die Verwaltung mit.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen entscheidet in der nächsten Sitzung über eine mögliche Erhöhung der Aufwandsentschädigung. „Die 25 Euro sind der Mindestbetrag, der gesetzlich vorgeschrieben ist – aber fast alle anderen Regionskommunen zahlen mehr. Deshalb wollen wir die Aufwandsentschädigung an die restliche Region anpassen“, erläutert Wennigsens Wirtschaftsförderin Maike Bormann.

Hier können sich Interessierte melden

Da die Besetzung der Wahllokale Anfang Juli abgeschlossen sein soll, sollen sich Interessierte möglichst bis Ende Juni bei der Verwaltung melden – und zwar entweder über das Formular auf der Homepage der Gemeinde unter wennigsen.de/wahlhelfer, per E-Mail an wahlen@wennigsen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 05103/7007-70.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Möglichkeit haben, uns an beiden Wahlsonntagen zu unterstützen. So können wir am zweiten Wahlsonntag auf bereits eingespielte Teams zurückgreifen. Sollten Sie jedoch nur an einem Wahlsonntag verfügbar sein, so können Sie sich auch nur für einen der beiden Termine melden“, schreibt die Verwaltung.

Von Lisa Malecha