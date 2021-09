Wennigsen

Ingo Klokemann (46) wird neuer Bürgermeister von Wennigsen. Der SPD-Kandidat setzte sich in der Stichwahl am Sonntag in einem denkbar engen Rennen gegen die parteilose Kandidatin Ulrike Schubert durch. Für Klokemann stimmten 51,72 Prozent der Wennigser Wähler, Schubert erhielt 48,28 Prozent der Stimmen. Die Amtszeit des künftigen Verwaltungschefs beginnt am 1. November.

Um 21.10 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. Zuvor hatten sich Klokemann und Schubert rund drei Stunden lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Die Führung wechselte mehrmals hin und her. Über die gesamten Dauer der Auszählung lag keiner der beiden Kandidaten mehr als zwei Prozentpunkte vorn.

292 Stimmen Vorsprung

Die Weichen auf Sieg stellte Klokemann letztlich im Ortsteil Wennigsen, wo er in allen fünf Wahlbezirken sowie bei den Briefwahlen gewann und so insgesamt rund 360 Stimmen mehr holte als seine Kontrahentin. Am Ende rette der 46-Jährige einen Vorsprung von 292 Stimmen ins Ziel – und war anschließend sichtlich erleichtert. „Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Eine so enge Wahl habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass es gereicht hat“, sagte er im Anschluss auf der Wahlparty der SPD in der Gaststätte Pinkenburg. Dort feierte der neue Bürgermeister seinen Sieg mit Familie, Freunden und Förderern.

„Ich möchte mich bei den vielen Menschen bedanken, die mich im Wahlkampf unterstützt haben. Ich denke, das hat am Ende ein paar Prozentpunkte und somit den Unterschied ausgemacht“, zog der Sieger ein erstes Fazit nach einem „sehr intensiven Wahlkampf“ mit einem krönenden Ergebnis, das er nun „erstmal sacken lassen“ müsse.

Schubert gratuliert und ist „sehr traurig“

Das Amt des Bürgermeister tritt Klokemann am 1. November an. Bis zum 31. Oktober läuft die Amtszeit von Christoph Meineke (parteilos), der nach 15 Jahren an der Spitze des Wennigser Rathauses nicht wieder angetreten war. Mit ihm werde er nun Gespräche bezüglich der Amtsübergabe führen. „Auch mit den Fachbereichsleitern und Stabsstellen werde ich im Vorfeld sprechen, um am 1. November direkt starten zu können“, kündigte er an.

Ulrike Schubert verfolgte den Wahlkrimi zu Hause in Wennigsen. Dass sie ausgerechnet dort in der Wählergunst hinter Klokemann lag, hatte sie schon im ersten Wahlgang „gewurmt“. In der Stichwahl konnte sie das Blatt am Sonntag dann nicht mehr wenden. Nach der Entscheidung gratulierte sie Klokemann zum Sieg. „Ich habe uns beiden eine gute Zusammenarbeit gewünscht und bin heute wieder an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt“, sagte die Fachbereichsleiterin am Montag. „Natürlich bin ich sehr traurig darüber, dass es nicht gereicht hat. Ich habe den Bürgern ein Angebot gemacht, aber es war eben nicht mehrheitsfähig.“

Meineke: „Klokemann hat seine Chance, sich zu beweisen“

Noch-Bürgermeister Christoph Meineke hielt sich am Wahlabend bewusst im Hintergrund. Sein Fazit nach der Verkündung des Ergebnisses:„Glückwunsch an Ingo Klokemann. Er liegt hauchdünn vorn, die Wennigser haben ihn gewählt. Damit hat er seine Chance, sich zu beweisen.“

Von André Pichiri