Wahl in Wennigsen: So sind die neuen Ortsräte besetzt

Wennigsen

Bei der Kommunalwahl hat Wennigsen auch über die Zusammensetzung der Ortsräte entschieden. In sechs der acht Gremien stellt die SPD die stärkste Fraktion. In zwei Ortsteilen dominieren hingegen Wählergemeinschaften.

Im Argestorfer Ortsrat bleiben die Verhältnisse wie gehabt. Parteien im klassischen Sinn spielen hier keine Rolle. Die Wählergemeinschaft „Wir für Argestorf“ darf erneut alle fünf Sitze unter sich aufteilen – allerdings in veränderte personeller Zusammensetzung. Aus dem bisherigen Quintett ist nur Bürgermeisterin Sonja Schwarze geblieben. Neu dabei sind: Jana Runge, Jennifer Maria Knaup, Jan-Philip Noltemeyer und Jutta Becker.

Neue Kräfteverhältnisse in Bredenbeck

Auch in Evestorf bleibt mit der UWG eine Wählergemeinschaft stärkste Kraft. Sie holte vier der fünf Sitze. Der bisherige Ortsbürgermeister Ernst Herbst war nicht wieder angetreten. Die Nachfolge möchte sein bisheriger Stellvertreter Harm Kolberg übernehmen, der auch die meisten Stimmen (90) erhielt. Ihm folgen Alexander Schweder, Lars Reichardt und Heiko Holzapfel in den Ortsrat. Den fünften Sitz holte Angelika Schwarzer-Riemer für die Grünen. Sie kündigt eine „weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit für die Interessen unserer Bürger in Evestorf an“. Auch Kolberg betont: „Wir arbeiten hier über parteipolitische Grenzen hinweg zusammen.“

Spannender wird es in Bredenbeck. Mit drei Sitzen haben die Sozialdemokraten nun die Mehrheit: Reinhard Wiens, der bereits im Vorfeld Ambitionen für das Amt des Bürgermeisters angemeldet hatte und auch die meisten Stimmen (559) erhielt, Jonas Farwig und Katrin-Geneviève Deitermann sind gewählt. Die CDU kommt mit der amtierenden Bürgermeisterin Marianne Kügler und Ursula-Brigitte Veit nur noch auf zwei Mandate.

Zum Zünglein an der Waage werden nun Grünen-Vertreter Norbert Bohnenstengel und Thomas Behr von der Wählergemeinschaft „Wir für Wennigsen.“ Kügler bräuchte für eine Mehrheit beide Stimmen. Ob sie sich in dieser Konstellation erneut zur Wahl stellen wird, ließ sie am Dienstag noch offen. „Das werden die Gespräche zeigen, die wir jetzt mit den Vertretern der anderen Parteien führen werden.“

In Sorsum bleibt ein Sitz unbesetzt

Klare Verhältnisse ergeben sich in Degersen. Aus fünf SPD- und zwei CDU-Sitzen besteht hier künftig der Ortsrat. Für die Sozialdemokraten sind Bürgermeister Walter Rasch, Dirk Sennholz, Gunnar Supper, Hanim Yula und Manfred Döber dabei. Dazu kommen von der CDU Martina Ostermeier und Hans von Randow.

In Sorsum stehen der SPD laut Wahlergebnis vier der fünf Sitze zu: Da sich aber lediglich drei Kandidaten aufstellen ließen, bleibt ein Sitz unbesetzt. Der bisherige Ortsbürgermeister Thomas Butterbrodt war nicht wieder angetreten. Sein Stellvertreter Bernd Rother erhielt nun die meisten Stimmen (269), dazu kommen Claudia Nolting und Renate Bury-Uhlendorf. Komplett wird das Gremium durch den parteilosen Einzelvertreter Thomas Haubrich.

SPD bleibt auch in Wennigsen vorn

In Wennigsen stellt die SPD mit dem amtierenden Ortsbürgermeister Jan Richard Weber, Patricia Sprung und Michael Markmann die stärkste Fraktion. Für die Grünen ziehen Axel Lambrecht und Thorsten Reimann ein, für die CDU Anselm Borrmann und Joachim Batke.

In Holtensen hat die SPD die Mehrheit mit drei Vertretern: Ortsbürgermeister Wilhelm Subke, Jan-Hinrich Lichtenberg und Nina Engeler. Für die CDU zieht Uwe Filter ein, für die Grünen Regina van Lengen.

Auch in der Wennigser Mark wählten die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich SPD. Drei der fünf Sitze entfallen auf die Sozialdemokraten. Sie werden mit Ortsbürgermeister Holger Dorl, Stefan Schröder und Martin Ast besetzt. Dazu kommen Chris Lühmann von der CDU und Jürgen Welk von den Grünen.

Von André Pichiri