Wennigsen

Ich gehe heute baden. Im Wald. Mein Kollege schaut etwas irritiert. Nein, ich habe keinen Badeanzug drunter und springe auch nicht in irgendwelche Tümpel oder Gebüsche. Ich gehe waldbaden. Zum Herunterkommen, Erholen und Stress abbauen. Der Kurs ist neu im Programm des Kneipp-Vereins Wennigsen/Gehrden – und ich möchte wissen: Was ist dran am Wellness-Trend „Shinrin Yoku“ aus Japan?

Ich werde von Roswitha Kaiser erwartet. Sie ist Kräuterexpertin, Naturcoach, Aromatherapeutin und Kneipp-Gesundheitstrainerin und begleitet unsere Gruppe heute beim Waldbaden. „Das Wort Waldbaden klingt schon seltsam“, sagt die 63-Jährige. Mit Wasser oder Schwimmen hat das Ganze nichts zu tun, wohl aber mit Eintauchen. Man werde Eins mit der Natur.

Sinkender Blutdruck: Waldbaden ist gesund

Manche halten Waldbaden für esoterischen Quatsch. Ich kann nicht leugnen, dass auch ich von einer leichten Skepsis voreingenommen war. Dabei ist die Therapie-Methode wissenschaftlich fundiert. „Shinrin Yoku“ oder Waldbaden wurde in den 1980er Jahren in Japan entwickelt. Nach Studien, in denen zum Beispiel nachgewiesen wurde, dass nach 20 Minuten Waldaufenthalt unter anderem der Blutdruck und der Zuckerspiegel sinkt, wird es dort sogar auf Rezept angeboten.

Was ich prinzipiell schonmal gut finde: Beim Waldbaden gibt es keine festen Regeln. Kaiser betont, dass die Übungen, die sie die nächsten drei Stunden im Wald mit uns machen will, lediglich Vorschläge sind. Sie möchte uns Anregungen geben, wie wir in Zukunft das Waldbaden in unseren Alltag einbauen können. Ihre Empfehlung: Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun wolle, sollte wenigstens einmal in der Woche bewusst das Waldbaden praktizieren. Zwei Stunden mindestens, besser drei oder sogar vier Stunden lang.

Naturcoach Roswitha Kaiser begleitet uns beim Waldbaden. Quelle: Jennifer Krebs

Als ich Roswitha Kaiser in den Wald hinterherstapfe, lenkt sich mein Fokus zum ersten Mal bewusst darauf, wie absurd viele verschiedene Farbtöne es hier gibt. Die Sonne blinzelt durch das Blätterdach. Ich soll langsamer gehen, viel langsamer als ich es normalerweise tue. Beim Waldbaden wird geschlendert. Anders als beim Spaziergang, Joggen oder den Hund Gassi führen, müsse kein Ziel erreicht werden, erklärt Kaiser. Anfangs fällt mir diese betonte Langsamkeit schwer. Doch dann tut es ganz gut, mal einen Gang zurückzuschalten.

Waldbaden oder Im-Wald-Sein bedeutet, den Wald mit all unseren Sinnen intensiv zu erleben. Riechen. Hören. Sehen. Fühlen. Auch schmecken (natürlich nur, solange die Dinge, die man kostet, nicht giftig sind). Kaiser pflückt eine Brennnessel ab. Brennnessel ließen sich zubereiten wie Spinat, sagt sie. Man bräuchte aber eine große Menge, wenn man davon satt werden wolle. „Aber es lohnt sich!“ Die Blätter enthalten viele Vitamine und Mineralien. Vorher mit dem Nudelholz plattrollen, damit die brennenden, feinen Härchen abbrechen.

Es geht darum, die Natur bewusst wahrzunehmen

Idealerweise konzertiert man sich beim Waldbaden auf den Augenblick. Man soll die Natur um sich herum bewusster wahrnehmen. Wie ein Kind, das über alles staunt. Man soll schöne Momente sammeln, um sich später daran zu erinnern. Selbst dieser kleine Löwenzahn, auf den uns Kaiser auf einer Lichtung aufmerksam macht, könne einem etwas schenken, wenn man sich darauf einlasse, sagt sie. Gelb sei gut für die Psyche.

Immer halten wir zwischenzeitig an, fassen Moos und Blätter an, berühren Baumrinden, atmen tief durch. Bäume geben jede Menge ätherische Öle ab. Beim Aufenthalt im Wald werden sie über Haut und Lunge aufgenommen. „Das stärkt das Immunsystem“, sagt Kaiser. Sie zeigt uns eine gezielte Atemübung. Bewusst tief in den Bauch zu atmen hilft, sich zu entspannen. „Alle Organe werden dann besser mit Sauerstoff versorgt“, sagt Kaiser. Ihr Tipp: So eine Atemübung ließe sich auch gut morgens gleich nach dem Aufstehen am geöffneten Fenster machen.

Am besten funktioniert das Waldbaden ohne dicke Schuhsohlen

Im gemütlichen Schlenderschritt geht es durch den Wald. Quelle: Jennifer Krebs

Die Waldbaden-Expertin lädt uns ein, in den Wald hineinzuhören. Wir lauschen dem Vogelgesang, dem Rascheln der Blätter und dem Rauschen des Windes. Der Waldboden ist leicht und federt bei jedem Schritt ab. Am Allerschönsten fände es unsere Kursleiterin jetzt, barfuß zu gehen. Das stimuliere die Energien im Körper, sagt sie. In den Fußsohlen enden rund 70.000 Nervenbahnen. Kaiser und auch eine andere Waldbaden-Teilnehmerin tragen Barfußschuhe. Ich habe meine klobigen Wanderstiefel an.

Ob ich wieder mal Waldbaden machen würde? Klar! Denn es stimmt, der Wald holt einem runter. Tatsächlich fühle ich mich nach über zwei Stunden im Wald gelassener und entspannter als vorher. Zum Abschluss macht Kaiser mit uns noch eine Klangmeditation. Ich lehne mich an einen Baum, während sie die Klangschale anschlägt. Ein leises Summen ertönt. Ich schließe die Augen. So könnte ich noch lange sitzen bleiben.

Weitere Infos zum Waldbaden und den weiteren Angeboten des Kneipp-Vereins Wennigsen/Gehrden gibt es unter www.kneippverein-wennigsen.de.

Von Jennifer Krebs