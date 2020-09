Wennigsen

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) möchte in Wennigsen einen Waldkindergarten und eine Großtagespflege anbieten – und sucht daher nach Grundstücken. „Wir haben erfahren, dass es in Wennigsen Bedarf gibt und haben und daher an die Verwaltung gewandt“, sagt Dominik Zurloh, Bereichsleiter beim DRK.

Denn in Wennigsen fehlen für das aktuelle Kindergartenjahr noch insgesamt 63 Betreuungsplätze – 29 für Kinder unter drei Jahren, 34 für Kinder über drei Jahren. Und auch für das kommende Jahr müssen voraussichtlich noch weitere Plätze geschaffen werden.

Räumlichkeiten werden gesucht

Ein Erstgespräch mit der Verwaltung habe es bereits gegeben, teilte Zurloh vom DRK mit. Allerdings stünden die Planungen noch ganz am Anfang. „Wir könnten uns aber vorstellen, sowohl eine Großtagespflege mit zehn Betreuungsplätzen sowie einen Waldkindergarten mit 15 Betreuungsplätzen anzubieten“, sagt Zurloh. Die Großtagespflege ziele dabei vor allem auf die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ab. Im Waldkindergarten könnten dann Jungen und Mädchen ab drei Jahren betreut werden. Doch konkrete Pläne, in welchem Ortsteil die Tagespflege oder der Waldkindergarten entstehen können oder sollen gibt es bislang noch nicht.

Zunächst werde nach Räumlichkeiten gesucht: Für die Großtagespflege wird eine Gebäude benötigt, beim Waldkindergarten ist das DRK auf der Suche nach einem Waldbesitzer, der den Kindern die Nutzung seines Wald erlauben würde. Wer sein Gebäude oder sein Grundstück für die Großtagespflege oder den Waldkindergarten zur Verfügung stellen möchte, der kann sich bei Zurloh unter Telefon (0511) 3671304 melden.

Im Gemeindegebiet wäre es nicht die erste Kita in DRK-Trägerschaft. Das DRK hat bereits einen Kindergarten in der Alten Schule in Bredenbeck.

