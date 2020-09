Waldtage in Wennigsen: Klosterforsten informieren über kritische Situation im Deister

Wennigsen

Stürme und Trockenheit machen dem Deister zu schaffen: Die Folgen des Klimawandels bedrohen die Wälder. Wie lässt sich trotzdem deren Bestand schützen und ihre Widerstandsfähigkeit stärken? Und wie lässt sich dies mit einer naturnahen Waldbewirtschaftung und Holzproduktion vereinbaren? Die kritische Situation im Wald ist das Schwerpunktthema bei dem Spaziergang, den die Klosterforsten für Sonnabend, 19. September, im Rahmen der Deutschen Waldtage organisiert.

Die Klosterkammer bietet drei Touren an im Rahmen der Waldtage von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September. Die Waldtage gibt es das dritte Mal, veranstaltet vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und unterstützt vom Deutschen Forstwirtschaftsrat. Ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist der „Wald im Klimastress“. Der Spaziergang der Klosterrevierförsterei Wülfinghausen beginnt am Sonnabend, 19. September, um 10.30 Uhr am Waldkater-Parkplatz an der Hülsebrinkstraße und dauert etwa zwei Stunden.

Die Forstexperten erläutern Wissenswertes über die Wälder, ihre Arbeit und beantworten Fragen. Unter anderem wird darüber gesprochen, wie sich die Wälder auch im Klimawandel widerstandsfähiger machen lassen. Um das zu schaffen, sei schon vor Jahrzehnten mit einem Waldumbau hin zu stabilen Mischwäldern mit mehr Artenreichtum begonnen worden. Der Umbau solle auch die CO2-Speicherfunktion des bewirtschafteten Waldes für die Zukunft sichern helfen.

Das sind die Klosterforsten

Der Klosterkammerforstbetrieb, kurz Klosterforsten, bewirtschaftet Forstflächen des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds von insgesamt 25.000 Hektar in elf niedersächsischen Klosterrevierförstereien. Der Stiftsforstbetrieb Ilfeld mit 1.600 Hektar Forstfläche wird von der Klosterforsten-Management GmbH bewirtschaftet. Die jährliche Produktion liegt bei mehr als 170.000 Kubikmetern Holz.

Zwei weitere Spaziergänge geplant

Außer dem Spaziergang in Wennigsen bietet die Klosterkammer noch zwei weitere Spaziergänge rund um die Lüneburger Heide an – um 10 Uhr am Greifvogelgehege an der B209 zwischen Bispingen und Amelinghausen sowie um 10 Uhr am Parkplatz Waldeingang Ahrwaldstraße.

Hier sind Anmeldungen möglich

Die Angebote richten sich an Interessierte aller Altersgruppen. Teilnehmer werden gebeten, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung zu tragen. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenfrei. Für Hunde herrscht Leinenpflicht. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen können jeweils maximal 20 Personen dabei sein. Eine Anmeldung per E-Mail an info@klosterforsten.de ist daher erforderlich.

Von Lisa Malecha