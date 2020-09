Wennigsen

In ganz Deutschland werden am Donnerstag, 10. September, Sirenen heulen, Warn-Apps piepen, Radio- und Fernsehsender ihre Sendungen unterbrechen und Lauftexte einblenden: Auch Wennigsen bereitet sich auf den bundesweiten Warntag vor – den ersten seit der Wiedervereinigung. Die Gemeinde wird eine von nur dreien in der Region Hannover sein, in der Sirenen erklingen.

Anzeige

Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) soll das Signal zur Warnung am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr kommen, die Entwarnung folgt dann um 11.20 Uhr. Da einige Sirenen in den Ortsteilen Wennigsens schon sehr alt seien, werde mit dem Testlauf überprüft, ob die Anlagen der Feuerwehren noch in der Lage sind, die gesamte Bevölkerung im Ernstfall zu erreichen, teilte die Verwaltung mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Ziel der Übung: Die Bevölkerung soll über die unterschiedlichsten Verbreitungskanäle aufmerksam gemacht werden und Hilfskräfte sollen möglichst schnell viele Menschen erreichen.

Lesen Sie auch:

Von Lisa Malecha