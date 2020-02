Was macht Wennigsen aus? Gemeinde startet Fotowettbewerb

Wennigsen

Wer zeigt Wennigsen von seiner schönsten Seite? In diesem Jahr erscheint die neue Bürgerbroschüre der Gemeinde. Zum ersten Mal wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten, an dieser Bürgerbroschüre mitzuwirken. Dafür sucht die Verwaltung Fotos zum Thema „Was macht Wennigsen für Sie aus?“.

Die besten Fotos sollen für die Broschüre verwendet werden, das Gewinnerfoto soll den Umschlag der Broschüre zieren. Wer passende Bilder der Gemeinde hat, kann diese bis zum Freitag, 6. März, mit dem Betreff „Foto Bürgerbroschüre“ per E-Mail an info@wennigsen.de und unter Angabe des vollständigen Namens und Kontaktmöglichkeit an die Verwaltung senden. Den Gewinner erwartet zudem ein Gutschein von 20 Euro für ein Restaurant. Es dürfen nur Fotos eingereicht werden, für die die Einsender die Bildrechte besitzen. Zudem müssen sie der Nutzung zustimmen.

Von Lisa Malecha