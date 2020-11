Wasserpark Wennigsen: Umbau läuft auf Hochtouren

Wennigsen

Es ist ohne Zweifel immer noch eine Großbaustelle: Am Regenerationsteich türmen sich Sandberge auf, jede Menge Baumaterial, ein Minibagger und ein Kran machen deutlich, dass es im Wasserpark Wennigsen noch viel zu tun gibt. Trotzdem hat sich das Bild der Anlage in den vergangenen Wochen erheblich verändert. In beiden Becken sind bereits stabile Planen am Boden befestigt, auf neuen Trennwänden ist ein frisches Holzgerippe als Unterbau für einen Steg montiert worden. Und unmittelbar daneben thront über einem bereits gepflasterten Treppenaufgang eine neue Wasserrutsche.

Arbeiten sollen im März abgeschlossen werden

Im Naturbad am Bröhnweg laufen die Arbeiten für die Grundsanierung der Becken und der Wasseraufbereitungstechnik auf Hochtouren. „Es ist zwar kalt geworden, aber die Arbeiten ruhen nicht“, sagt Martin Dankert, der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins. Der ursprünglich angepeilte Termin für den Abschluss des Umbaus am Jahresende lasse sich zwar nicht halten. „Es reicht uns aber völlig aus, wenn wir im März fertig sind, damit wir im nächsten Sommer eröffnen können“, erklärt Dankert.

Gut eine Million Euro investiert der Trägerverein, um den Wasserpark für die Zukunft zu rüsten. Zur Finanzierung des Großprojektes hat die Gemeinde Wennigsen einen Zuschuss in Höhe von 750.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Außerdem zahlt die Region Hannover eine Fördersumme von 110.000 Euro für die Neugestaltung des Außenbereichs. Weitere 100.000 Euro stehen dem Förderverein aus einer privaten Erbschaft zur Verfügung.

Neue Technik soll stabile Wasserwerte garantieren

Bei einem Baustellenrundgang mit der Vereinsvorsitzenden Sigrid Röhrbein erläutert Dankert den Fortschritt. Um eine dauerhaft gute Wasserqualität zu gewährleisten, setzt der Trägerverein künftig auf eine hochmoderne Aufbereitungs- und Filtertechnik. Vorübergehende Schließungen während der Saison wegen schlechter Wasserwerte – wie sie in den vergangenen Jahren regelmäßig notwendig waren – sollen ab dem Sommer 2021 kein Thema mehr sein.

„Der Kiesfilter ist inzwischen bereits doppelt so dick wie vorher, damit das Wasser eine längere Reinigungsstrecke durchfließt“, erklärt Dankert. Dass die Arbeiten am Regenerationsteich nahezu abgeschlossen sind, könne man zwar nicht auf dem ersten Blick sehen. „Es ist aber in den vergangenen Wochen derart viel an Schächten und Leitungen im Boden verbuddelt worden, dass man sich kaum vorstellen kann, wie hochmodern die Wasseraufbereitung sein wird“, sagt Dankert. Ein komplettes Technikhaus samt Bedienfeldern werde noch errichtet. In Zukunft sei es möglich, von dort aus zu steuern, in welches der Becken frisches Wasser fließt.

Am Regenerationsteich ist ein Teil der neuen Wasseraufbereitungsanlage zu sehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Neuer Holzsteg, neue Rutsche, Spielplatz mit Wasserdüsen

Die Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer haben Mitarbeiter einer Fachfirma bereits durch Winkelsteine voneinander abgetrennt – damit von dort jeweils gezielt Wasser zu- und abgeführt werden kann. In beiden Becken ist auch schon stabile Folie verlegt und verschweißt worden. Auf die Trennwände wird laut Dankert in Kürze ein neuer Holzsteg montiert. Die Konstruktion für den Unterbau ist bei dem Rundgang schon gut zu erkennen, ebenso wie eine neue Wasserrutsche und ein Wasserspielplatz mit eigenen Düsen. „Anfang des nächsten Jahres wird noch ein mobiler Lift geliefert“, kündigt Dankert an. Mit einer Art Minikran soll künftig für Badegäste mit eingeschränkter Mobilität ein barrierefreier Einstieg in das Wasser möglich sein.

Die beiden Becken sind bereits voneinander abgetrennt. Quelle: Ingo Rodriguez

Wasserpark bleibt idyllisches Naturbad

Was dem Trägerverein besonders wichtig ist: „Trotz der hochmodernen Technik soll es ein idyllisches Naturbad mit ganz besonderem Ambiente bleiben“, betont Dankert. Daran würden nach der Umgestaltung der Außenanlage keine Zweifel mehr aufkommen. Es würden auch neue Holzdecks entlang der Beckenränder begrünt. „Auf die geplante Eröffnung im Sommer 2021 können sich alle Badbegeisterten wirklich freuen“, verspricht die Vorsitzende Röhrbein. Trotzdem ist die Grundsanierung der Freizeitanlage für den Trägerverein auch dann noch nicht endgültig abgeschlossen. „Die Erneuerung der Umkleiden und Sanitäranlagen sind in naher Zukunft erst der nächste Schritt“, sagt Dankert.

Von Ingo Rodriguez