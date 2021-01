Wennigsen

Eine besondere Rückschau auf die Anfänge der Wasserräder in Wennigsen: Winfried Gehrke hat bereits als junger Schüler in den Fünfzigerjahren sein erstes Wasserrad aus einfachen Frühstücksbrettchen gebastelt und an der Feldbergquelle in den Bachlauf gesetzt. Nahezu 65 Jahre später stellt Gehrke einen Nachbau dieser einfachen Holzkonstruktion im Wennigser Rewe-Markt aus – als Einstimmung auf die neue Saison der Wasserräder im Deister.

Fügel aus Frühstücksbrettchen

Gehrke erinnert sich genau an die Entstehungsgeschichte seines einfachen Urwasserrades: „Damals arbeitete mein Vater als Tischler in der Mausefallenfabrik Küker am Heisterweg. Die Fabrik stellte auch Frühstücksbrettchen her. Vier solcher Bretter habe ich als Flügel für das Wasserrad verbaut, das Gestell war aus Astgabeln“, berichtet der Wennigser.

Winfried Gehrke (von links), Marktinhaber Marco Startari und Arthur Fechner zeigen den Wasserradnachbau im Rewe-Markt. Quelle: Frank Hermann

Zuvor dienten häufig Zigarrenkisten als Baumaterial für simple Wasserräder an der Feldbergquelle. „Allerdings hielten diese Konstruktionen nur wenige Tage im Wasser“, sagt Gehrke. Wesentlich dauerhafter waren ab 1957/58 die stabileren Räder aus Holz mit einer Drehachse.

In dieser Zeit etablierte sich auch die erste kleine Bastlergruppe, die immer wieder neue Wasserradmodelle baute – und dabei laut Gehrke „kleine technische Meisterwerke schuf“. Einige dieser Räder, technisch überarbeitet und regelmäßig gewartet, funktionieren heute noch.

Modell wurde zerstört

Gehrke entwickelte sein Frühstücksbrettchen-Wasserrad mit Unterstützung von Hugo Tatar aus Wennigen weiter, der damals zu den ersten versierten Bastlern gehörte. „Es drehte sich bis etwa 1964 an der Feldbergquelle. Bevor es leider, wie andere Modelle auch, zerstört wurde“, berichtet der Wennigser.

In Zusammenarbeit mit Arthur Fechner, Vorsitzender der Bastlergemeinschaft, hat Gehrke jetzt einen Nachbau seines Wasserrads aus den Fünfzigerjahren fertiggestellt – mit originalen Frühstücksbrettchen aus der ehemaligen Mausefallenfabrik. Der Nachbau steht seit Donnerstag im Wennigser Rewe-Markt und soll laut Fechner zeigen: „Die Bastlergemeinschaft ist in der Corona-Krise und trotz Lockdown noch da. Unsere Mitglieder arbeiten unter strengen Hygienebedingungen an den Modellen, um sie für die neue Saison vorzubereiten.“

Reservieren für die Werkstatt

Maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig in der Vereinswerkstatt arbeiten. Zuvor müssen sie feste Zeiten für sich reservieren, um Mehrfachbelegungen zu vermeiden. „Außerdem führen wir eine Anwesenheitsliste. Alle Bastler halten sich sehr diszipliniert an diese Regeln. Das funktioniert gut“, betont der Vereinsvorsitzende.

Für die Saison 2021 bereiten die Bastler wieder einige Neuerungen an den insgesamt 21 Modellen vor. So erhält zum Beispiel das Feuerwehrmodell ein neues Wasserrad mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern und einer Breite von 25 Zentimetern. „Das Rad stammt aus einem 3-D-Drucker. Der Druck hat mehr als 300 Stunden gedauert“, erklärt Fechner.

Aufbau im Mai?

Wegen der unsicheren Corona-Entwicklungen ist nicht absehbar, wann die Wasserräder wieder an die Feldbergquelle im Deister zurückkehren können. Fechner rechnet mit einem Aufbau nach und nach im Mai – ähnlich wie im Vorjahr. Eine Eröffnungsfeier zum Saisonstart sei wegen der Pandemie nicht geplant.

Immerhin: Nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 verzeichnete der Verein ein starkes Besucherinteresse an den Wasserrädern. „Vielleicht kommen die Leute wieder und schauen sich unsere Modell an, wenn es die Krise zulässt“, hofft Fechner.

