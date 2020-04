Wennigsen

Das gab es in der Geschichte der Wennigser Wasserräder noch nie: In diesem Jahr muss der Saisonstart verschoben werden – oder sogar ausfallen. Es sei das erste Mal in 62 Jahren, dass die Wasserräder ihre Saison nicht mit einer großen Feier im Mai öffnen, sagt Bastlergemeinschaftsvorsitzender Arthur Fechner. Auch der Aufbau der Modelle, der für Ende April geplant war, verschiebt sich.

„Es stimmt uns traurig, aber es ist ja leider nicht zu ändern. Auch uns trifft die Corona-Krise“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Doch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten könne man nicht garantieren, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden – weder beim Aufbau noch zwischen den Besuchern, so Fechner.

Anzeige

Zeitnah werde nun ein Schild vor der Anlage montiert, auf dem die Besucher auf den verschobenen Saisonstart hingewiesen werden. „Ob wir dieses Jahr die Eröffnung nachholen können, steht noch nicht fest“, sagt Fechner. Man müsse nun die kommenden Bestimmungen des Landes abwarten.

Weitere HAZ+ Artikel

Normalerweise locken die Wasserräder ab Mai tausende Besucher in den Deister. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Bastler arbeiten von zu Hause

Über die Homepage des Vereins, die-wasserraeder.de, werde der Verein alle Interessierten auf dem Laufenden halten. „Sobald wir starten dürfen, legen wir los“, sagt Fechner.

Die Bastler sind schon länger dabei, die Modelle zu warten – entweder von zu Hause aus oder alleine in der Werkstatt. „Wir möchten uns ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken, die uns, auch in der für Sie wirtschaftlich schwierigen Zeit, mit ihrem Sponsoring weiterhin unterstützen“, schreibt der Vorstand auf seiner Homepage und ergänzt: „Ganz besonders möchten wir uns bei den spontanen Spendern der letzten Zeit bedanken. Ihre Spende gibt uns den Mut, weiterhin an den Modellen zu arbeiten, auch wenn wir dieses Jahr nicht die üblichen Zuwendungen und Einnahmen durch unsere Eröffnungsfeier haben.“

Bastler bemerken vermehrt Vandalismus

Ärgerlich sei, dass Unbekannte in den Wintermonaten die Anlage immer wieder beschädigt haben, sagt Fechner. „Unter anderem war der Ablauf vom Teich so mit Steinen vollgestellt, dass wir mühe hatten, ihn wieder frei zu kriegen“, sagt der Vorsitzende. Zudem hätten Unbekannte auch die Aluminium-Teile zertreten und somit zerstört. „Der Sachschaden ist zwar nicht groß, aber wir stecken alle viel Liebe und Zeit in die Anlage – und das ehrenamtlich“, sagt Fechner, den die mutwillige Zerstörung traurig macht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha